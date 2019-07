Das Aarephantom

Liliane

Illustrationen: iStock/Bearbeitung: BZ

Liliane Gassner ertappt sich dabei, wie sie zum fünften Mal die Website der Zeitung öffnet. «Schon wieder anonymer Geldsegen im Rechen des Stauwehrs» ist noch immer der meistgelesene Artikel des Tages. Ihr Blick schweift zum offenen Fenster, die Luft ist kühl. Das Rauschen der Aare klingt für sie wie ein Privileg. Sich an kleinen Dingen zu erfreuen, ist ihre Triebfeder. Die grossen Dinge hat sie schon. Als Gassner-Erbin und Besitzerin mehrerer Immobilien, darunter das alte Fabrikgebäude, in dem sich ihr Büro befindet, hat sie noch nie Sorgen finanzieller Art gehabt. Wenn sie überhaupt welche hat, dann sind es kleine Sorgen. Die aber manchmal gross zu werden drohen. Etwa die Befürchtung, bald endgültig zum alten Eisen zu gehören, obwohl sie sich jung und dynamisch fühlt. Jeden Tag, bevor sie im Büro ihren Kram erledigt, und so viel ist das nicht, hat sie Zeit. Jeden Morgen wirft sie ihren noch fitten Körper in die Aare und schwimmt bis zum letzten Ausstieg vor dem Stauwehr, im Sommer wie im Winter. Deshalb kennt sie auch Bäschtu Balsiger schon lange, den Schleusenwärter des Engehalde-Stauwehrs unterhalb des Berner Lorrainebads. Sie winkt ihm zu, wenn sie morgens aus der Aare steigt, und er winkt zurück. Dank ihm hat sie, die Künstlerin und pensionierte Journalistin, einen Fall an die Öffentlichkeit gebracht, über den alle rätseln. Der das Sommerloch füllt und stopft. Dass die Zeitung nach einer Fortsetzung aus Lilianes Feder giert, gibt ihr ein gutes Gefühl. Noch braucht es sie, kann die Zeitung nicht ohne sie.