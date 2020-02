Bekiffte Unterhaltung mit Knackeboul

Am Cypher schloss Knackeboul mit: «I bi Antifa». (Video: SRF)

Oft angegriffen

Wenn sich Knackeboul in der Zürcher Kronenhalle bekifft Butter in die Augen schmiert und er danach darüber in seinem «Pottcast» erzählt, empört sich niemand. Angegriffen wird viel eher der ernste David Kohler, der Prediger.

Im Talk «Late Life» kritisierte er 2018 den Journalisten Daniel Ryser. Sein Buch über Roger Köppel gebe dem SVP-Nationalrat eine riesige Plattform. Ryser fragte zurück: «Hast du das Buch denn gelesen?». Knackeboul verneinte – und wurde von Ryser vorgeführt. Er sei ein Typ, der sich auf jede Bühne stelle und eine grosse Klappe habe, sagte der Journalist.