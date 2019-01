Das erste Abenteuer des jungen Reporters erschien am 10. Januar 1929 in einer Beilage der Brüsseler Zeitung «Le Vingtième Siècle». Tintin – wie Tim im französischen Original heisst – reiste ins «Land der Sowjets». Es folgten weitere 23 Bände, die von Generationen von Kindern und Jugendlichen verschlungen wurden – Abenteuergeschichten, manchmal mit Fantasy-, manchmal mit Science-Fiction-Touch. Zeichner Hergé verpasste ihnen auch immer wieder einen politischen Anstrich, was die Comics auch für erwachsene Leser immer noch faszinierend macht.