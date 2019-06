Auf der wilden Seite des Lebens

In der Schau, welche sich mit den Schweizer Jugendszenen seit den 1930er-Jahren auseinandersetzte, waren Weinbergers Bilder von sogenannten Halbstarken ein Blickfang. Oft waren es Gruppenbilder, auf denen sich die Jugendlichen forsch und selbstbewusst gaben, sich gegenseitig unterhakten, Bier tranken oder für den Fotografen zärtliche Raufereien inszenierten.

In den späten 1950er-Jahren waren die «rebels without a cause» auch in Schweizer Städten aufgetaucht. Sie waren alles andere als salonfähig – und wollten es auch nicht sein. Die mit dem Wirtschaftswachstum beschäftigte Erwachsenenwelt fühlte sich von den demonstrativen Nichtsnutzen und ihrer herausfordernden Gleichgültigkeit und Freizügigkeit provoziert. Bald schon wurden die Halbstarken kriminalisiert und in den Untergrund gedrängt.

Ein Nonkonformist

Die späte Anerkennung und die Tatsache, dass man seine Halbstarkenbilder in Museen und Bücher zu zeigen begann, schmeichelte dem 1921 geborenen Karlheinz Weinberger. Doch der unauffällige Nonkonformist mit den dicken Brillengläsern, der fast das ganze Leben in der gleichen Wohnung in der Zürcher Kalkbreite wohnte und 31 Jahre lang als Lagerist in den Siemens-Werken arbeitete, wollte mehr sein als «der Halbstarkenfotograf». Seine eigene vermeintliche Biederkeit nutzte er als Tarnung, wie es sein Vertrauter Patrik Schedler in der lesenswerten Biografie «Karlheinz Weinberger oder Die Ballade von Jim» beschreibt. Er fühlte sich zum Aussergewöhnlichen und zu den «Anderen» hingezogen, die kein normales Kleinbürgerleben führten.

Das hing auch mit seiner Homosexualität zusammen, die er offen lebte, was in der engen Nachkriegs-Schweiz alles andere als selbstverständlich war. Der Amateurfotograf wurde Mitglied der Homosexuellenverbindung «Der Kreis». Für deren Publikationen begann er unter dem Pseudonym «Jim» Bilder beizusteuern. Bilder von starken Männern mit wenig Kleidern, die von einem ganz eigenen fotografischen Blick zeugten.

Ikonen der Subkultur

Einige dieser frühen Männerbilder, entstanden an Ferienorten wie Sizilien oder Lampedusa, aber auch unkonventionelle Sportfotografien, die Weinberger im Auftrag einer Zeitschrift schoss, sind nun bis zum 4. August in der Ausstellung «Halbstark, schön und rebellisch» zu sehen, die ihm das Kornhausforum widmet. Nach dem Tod des Fotografen 2006 reiste sein Werk um die ganze Welt. Kürzlich wurde es in grossen Retrospektiven an den «Rencontres de la photographie» in Arles und der Zürcher Photobastei ausgestellt, nun zeigt das Kornhausforum erstmals eine (fast) umfassende Werkschau.