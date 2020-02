Als Berns Drogenelend sichtbar war

In regelmässiger Folge zeigen wir Fotografien aus dem BZ-Archiv. Als in den 80er-Jahren in Bern eine offene Drogenszene entstand, wurde das Elend vieler Drogenabhängiger sichtbar. Die Bilder erinnern in ihrer Wucht an Kriegsfotografien. Wenn je Realismus in der Fotografie die zwingende Kraft entfaltet, Zustände zu verbessern, dann hier.