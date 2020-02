«Der Skihelm ist der Todesstoss der Lust»

Dres, Beat und Ernst Kehrli, 59, 61 und 62 Jahre alt, haben gerade ihren Trioski als Leihgabe im Alpinen Museum eingeliefert. Ein Trioski? Die drei begannen 1978, als sie um die 20 Jahre alt waren, zu dritt auf einem selbst modifizierten Paar Ski zu fahren – über Buckelpisten und über kleine Sprünge.

Sie waren jung, voller Tatendrang und vernarrt in ihre Idee, die ihnen zu Ruhm verhelfen sollte, das war zumindest der Plan. Beat, «ich war der Mech unter uns», hatte drei Bindungen auf die längsten Latten geschraubt, die erhältlich waren. Und los ging ein Tüfteln und Trainieren, das sich über sieben Jahre erstreckte. Die Fahrten zu dritt brauchten einiges Geschick. Und damit zogen die Kehrli-Brüder die Blicke auf sich.

«Alles fahrt Ski»

Es war die Zeit, als Vico Torrianis Schlager «Alles fahrt Ski» mehr als eine leere Behauptung war. Der Winter-Massentourismus wurde zum Selbstverständnis der Schweizerinnen und Schweizer.

Wer etwas auf sich gab, fuhr in die Berge und feilte an der Fahrtechnik, an der Ästhetik, am Schwung-Repertoire. Skilehrer waren angehimmelte Helden, Volksrennen am Freitagnachmittag gehörten zur Skiwoche wie das Fachsimpeln über den richtigen Wachs bei der Après-Ski-Ovo. Die skibegeisterte Schweiz strebte nach Perfektion.

Die Gebrüder Kehrli heute vor dem Alpinen Museum. Foto: Franziska Rothenbühler

Bei den Kehrlis war das nicht anders, doch sie wollten aus der Masse der Skiverrückten hervorstechen. Im Sommer war die Grossfamilie (es gab auch noch drei Schwestern) im Rosenlaui, wo die Kehrli-Eltern das Hotel führten. Im Winter wohnte die Familie am Hasliberg.

«Uns wurde immer wieder nachgesagt, wir Kehrlis seien ein Clan. Und das stimmte wohl auch», sagt Dres Kehrli, und seine Brüder lachen, schallend, wie so oft, wenn sie von ihrer Jugendzeit erzählen. Die drei standen jede freie Minute zusammen auf den Ski. «Für uns gab es effektiv nichts anderes», sagt Ernst, der Älteste. «Wir haben uhuere viel geübt», sagt er. «Wir schauten auch immer, dass zwei, drei hübsche Mädchen dabei waren, das war ganz wichtig.»