Öko, aber optimistisch

Nach dem historischen 20. Oktober glaubt Stamm, dass die Schweiz nun definitiv von der symbolischen zur praktischen, wirksamen Klimapolitik übergehen kann. Er würde das Benzin massiv verteuern, das Fliegen mit einer spürbaren Abgabe verteuern. Zudem würde er Anreize schaffen, dass mehr Solarplatten auf den Dächern montiert werden. «In Österreich machen sie das besser.» Ob sich die Klimabewegten in den Strassen damit zufriedengeben, mit einer Angleichung an Österreich? «Wir müssen jetzt nicht alles über den Haufen werfen», sagt Stamm.

Die Performance von Göteborg

An der Buchmesse in Göteborg sah er jüngst eine Performance von Klimaaktivisten. Kunstblut, das über den Boden floss, dramatische Gesten. Die Szenerie befremdete Stamm. Er findet so was unnötig, im dümmsten Fall kontraproduktiv. Seine beiden Kinder, zwei Teenager, haben ihn an die grosse Klimademo in Winterthur gelotst. Es war erst Stamms zweite Demo überhaupt. «Es war ein guter Moment, um ein Zeichen zu setzen.» Als sein Sohn den dritten Freitag in Folge streiken wollte, habe er ihm dann allerdings erklärt, dass sich der Effekt langsam abnütze und er nun besser wieder zur Schule gehe.

Doch was hilfts nun eigentlich, wenn die Schweiz die Energiewende tatsächlich hinbekommt, die grossen Staaten aber weiterpaffen, China zum Beispiel? «Ich war dort. Die haben in gewissen Städten mehr Elektromobilität als wir. Und ich habe noch nie so viele Sparlampen gesehen wie in China. Die machen vorwärts, keine Sorge.» Sowieso, Hoffnungslosigkeit sei noch nie eine Option gewesen.

Zurück am Stadtrand von Winterthur. Bevor er wieder auf sein Elektrovelo steigt, fällt Stamm noch eine heitere Kalkulation ein: «Zählte ich die Stunden, die die Leute lesend mit meinen Büchern verbracht haben – alles überaus klimafreundlich verbrachte Stunden –, käme eine beachtliche Summe zusammen.»

Als bedürfte es eines letzten Beweises für Peter Stamms Optimismus: Selbst einem apolitischen Literaten kann der Grüne noch etwas abgewinnen.