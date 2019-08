Willkommen im nächsten Level

Der Roman beginnt mit einer Partie «Age of Empires». Wer heute um die 30 ist, kennt das Spiel. (Für alle anderen: Es geht darum, Rohstoffe zu sammeln und Truppen zu formieren und sein antikes Imperium mit Gewalt und Technologie über andere Imperien triumphieren zu lassen.) Die junge Programmiererin Robin, eine der Hauptfiguren, beginnt eine Multiplayer-Partie. Sie tritt mit Byzanz gegen die Userin mariamartha_89 an, die China spielt. Bereits auf den ersten Seiten gelingt Guse eine literarische Zauberei – er ruft im Leser jene alten Gefühle wach, als man tatsächlich selber vor dem Rechner sass, «AoE» zockte und erst wieder damit aufhörte, als die Eltern verärgert zum Abendessen riefen. «Miami Punk» simuliert den Sog eines Games: Die Chinesen stürmen zu Robins Dorf, um es in einem Ring aus Palisaden einzuschliessen. «Sie hatte einmal von diesem experimentellen und sehr riskanten Spielzug gelesen, hat sich dem jedoch selbst noch nie in einer Partie gegenübergesehen.»

Robin tüftelt in ihrer Freizeit an einem Spiel, in dem Dateien auf dem Computer des Nutzers und Viren mit dem Game verschmelzen. Mit ihrer Freundin Daria lebt sie im Miami einer nicht allzu fernen Zukunft. Seltsamerweise hat sich das Meer zurückgezogen, Miamis Küste weitet sich zur Wüste – und niemand weiss, warum. Die Stadt gerät durcheinander, der Tourismus bricht weg und Elend bricht aus: All die hübschen Beach Boys und Girls verlieren ihre Orientierung und Jobs. Einige schliessen sich den Ringerclubs an, die als Bürgerwehren Jagd machen auf streunende Verbrecher und Alligatoren, die nun ins Stadtzentrum schleichen. Im langsam im Wüstensand wegsinkenden Hochhaus namens Rowdy Yates versammeln sich Spätpunks und Grosstheoretiker, um das Verschwinden des Meers zu diskutieren und das Leben an sich neu zu denken. Eine besonders radikale Gruppe in Rowdy Yates nennt sich: Miami Punk.

Was wäre Miami ohne das Meer? (Keystone)

In diese derangierte Metropole hinein lässt Guse ein Grüppchen Gamer aus Wuppertal landen: Simon, Rafi, Juan und der Ich-Erzähler, ein nicht mehr ganz junger Philosoph, der gerade dabei ist, im Mittelbau einer mittelprächtigen Uni zu versauern. Die vier Deutschen haben sich auf «Counter Strike» spezialisiert, den berühmtesten Ego-Shooter, in dem die einen «Terroristen» und die anderen «Konter-Terroristen» spielen und es darum geht, Geiseln zu befreien und Bomben zu legen. Allerdings spielen sie eine alte Version, die keine Updates mehr bekommt. Eine Version also, die dem Aussterben geweiht ist. Das Turnier in Miami soll das letzte grosse Turnier für «CS 1.6.» werden.

Geiseln müssen befreit werden: Szene aus «Counter Strike 1.6.».

So wie ein Karl Joris Huymans in seinem Décadence-Roman «A Rebours» von 1884 ein delikates Vokabular und köstliche Syntax für die erlesene und zugleich komplett sinnlose Sammlertätigkeit seines Helden zu nutzen verstand, so findet Guse präzise Worte für das sinnlose, künstliche Raffinement von «Counter Strike», das, als E-Sport betrieben, alles andere ist als ein primitives Wegballern von Hirnschalen. (Die Behauptung, Shooter würden zu echter Gewalt führen, ist übrigens nach wie vor eine Behauptung.)

Gamen als Kulturtechnik, die es zu verfeinern gilt: So perfektioniert die Figur Simon ihre Arbeit als Scharfschütze mit einer uralten «Siemens-Maus, aus deren Bauch eine graue Kugel hing». Der Erzähler sagt ehrfürchtig, Simons CS-Stil sei lediglich mit «der Schönheit von SreaMs Fadenkreuzplatzierung o. Arno Schmidts Zeichensetzung» vergleichbar. Juan S. Guse nutzt den digitalen, künstlichen, hochdramatischen Raum des Ego-Shooters für philosophische Pirouetten. Etwa zur Frage, wie um Himmels Willen der Mensch zur Realität zurückfinden soll, wenn er seinen Sinnen nicht mehr trauen kann: In einer Partie «Counter Strike» kommt es zu sogenannten Glitches, mysteriösen Programmierfehlern. Eine der Geiseln, die der Ich-Erzähler befreien soll, beginnt plötzlich mehr als üblich zu reden, referiert über ihren tristen Büroalltag usw. Der Erzähler bleibt im Game stehen und hört zu – und schon kommt der Gegner rein und jagt ihm eine Kugel in den Kopf. «Hannek setzte sein Headset ab. Er hielt sich die Hand an die Stirn, Simon, Rafi, Juan, die Brasilianer u. alle im Publikum starrten mich mit ungläubigen Augen an u. ich starrte mit ungläubigen Augen zurück.»