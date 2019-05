Von der wachsenden Sorge um die Schweiz

Wer diese Novelle genau liest, wird entdecken, dass Keller in dem kurzweiligen Geschehen einige seiner kühnsten und auch unheimlichsten politischen Aussagen versteckt hat. Er legt sie den alten Männern in den Mund, über die er uns ja sonst mehrfach zum Lachen bringt. Diese Verbindung von Heroismuskritik und unheimlicher politischer Hellsicht macht den Rang der Novelle aus, macht sie im vollen Wortsinn zum Denkmal. Dennoch betrachtet man das glänzende Werk weithin als eine gutmütige Schullektüre und quält damit die jungen Leute, die es noch gar nicht begreifen können.

Eines Tages kehrten die Schufte zurück. Auch in die Politik. Und der raffinierte kleine Mythos, den Gottfried Keller mit dem «Lied vom Schuft» geschaffen hatte, wurde zunehmend zweifelhaft. Denn statt sich beschämt zu verkriechen, wie jenes Gedicht meinte, traten jetzt die Schufte immer selbstbewusster auf. Und wenn man einmal studiert hat, mit welch leichter Hand dieser Erzähler die schlimmsten Schurken lange Zeit zu entsorgen wusste, ist es wahrhaftig unheimlich zu sehen, wie in seinem letzten Werk, dem Roman «Martin Salander», einer der übelsten Gauner, die er je geschaffen hat, einfach nicht vertrieben werden kann. Zwar verschwindet er nach einer bösen Tat jeweils für einige Zeit, kehrt dann aber ohne jede Scham zurück und fädelt den nächsten Betrug ein.

Er heisst Louis Wohlwend. Zweimal prellt er den Unternehmer Salander um sein Vermögen, und für das dritte Mal ist das Tellereisen bereits geöffnet, als Salanders Sohn im letzten Moment den Vater vom gefährlichen Schritt abhält.

Die Demokratie lebt nicht vom Heldentum ihrer Politiker, sondern vom Kompromiss.

Und während Keller seine Schufte lange Zeit in ein ironisches Licht rücken konnte – «Ein dummer Teufel ist der Schuft …» –, ist jetzt von solcher Unbekümmertheit keine Rede mehr. Denn die Republik selbst, der Garant von Recht und Ordnung, droht aus dem Gleichgewicht zu geraten. Unter den höheren Beamten greift die Korruption um sich, in einem Masse, welches man nie für möglich gehalten hätte. Eine lächelnde Beseitigung dieser Übeltäter kann es jetzt nicht mehr geben.

Deshalb kommt es in diesem Roman zu einer gewaltigen Verfluchung des Schuftes Wohlwend. Es geschieht dies durch Salanders Frau, Marie Salander, eine der ergreifendsten Gestalten Gottfried Kellers. Noch in der grössten Not bewahrt sie ihre gelassene Weisheit und Güte. Aber als sie erfährt, dass dieser Wohlwend ihren Mann und die ganze Familie zum zweiten Mal um die Arbeit langer Jahre betrogen hat, lodert sie auf in einem archaischen Zorn. Und sie kann sagen, was sie fühlt, Wort für Wort, Bild für Bild, wie eine Prophetin – so:

«Unsere letzte Jugendzeit hat er vernichtet, der Hund! Wo ist er hin damit, der Blutegel? Kann man ihm kein Salz auf den Rücken streuen? Kann man ihn nicht zusammenpressen, den Schwamm, der alles aufsaugt? Dieser verfluchte Landschaden! Wart Mann! Wenn du ihn nicht bändigen kannst, so will ich den Sohn für ihn erziehen, dass er ihm einst den Lohn gibt! Jetzt weiss ich auch, warum mich immer eine Art Ahnung beschlich, wenn ich den Marder sah mit seinem glatten Balg. Ist es möglich, dass ich soeben noch glücklich und gesund war wie eine Lerche, und jetzt so elend, so krank, ja so krank!»