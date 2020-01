Übergriffe im Namen des Vaters

Josef Haslinger, Jahrgang 1955, ist einer der bekanntesten Schriftsteller Österreichs. Sein Thriller «Opernball» (1995) wurde ein Bestseller und erfolgreich verfilmt; in «Phi Phi Island» (2007) erzählt er, wie seine Familie in den Ferien in Thailand in den Tsunami geriet und knapp überlebte.

Darüber, dass er als Kind, als Zehn- bis Dreizehnjähriger, regelmässig sexuell missbraucht wurde, hat er mehrfach geschrieben, auch fiktional transponiert. 2010, als die Vorfälle am Berliner Canisius-Kolleg bekannt wurden und eine Fülle weiterer Missbrauchsfälle in kirchlichen und weltlichen Institutionen ruchbar wurden, veröffentlichte er in der «Welt» einen Artikel mit der Überschrift «Jetzt bloss keine Hexenjagd» und dem Satz: «Die Pädophilen waren in dieser Sphäre von klösterlicher Gewalt eine Oase der Zärtlichkeit.»

Gefühls-Gemengelagen

Der Text trug ihm den Vorwurf der Verharmlosung ein, und es hat lange gedauert, bis Haslinger erkennen musste: zu Recht. «Mein Fall» ist eine erneute – und wie er hofft, abschliessende – Betrachtung der Vorgänge im Kloster Zwettl, wo Haslinger als Sängerknabe Internatsschüler war. Das Buch ist aber vor allem eine Auseinandersetzung mit seiner lange behaupteten, jetzt überwundenen Position, so schlimm sei das nun doch nicht gewesen.

Auslöser für diese Auseinandersetzung war der Versuch, seinen Fall vor die «Unabhängige Opferschutzanwaltschaft» in Wien zu bringen. Der Versuch lässt sich einigermassen bürokratisch, ja grotesk an. Zweimal erzählt Haslinger seine Geschichte vor einem Kommissionsmitglied (eines davon ist die spätere Interims-Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein), wird jeweils weiterverwiesen und hört schliesslich, nachdem er sie einem dritten nochmals erzählt hat, von diesem: Er sei doch Schriftsteller und solle das Ganze doch einfach für ihn aufschreiben.

Einfach ist so eine Geschichte nun aber nicht, wenn sie 50 Jahre zurückliegt, wenn sich Erinnerungslücken auftun, die Abfolge durcheinanderkommt und Geschehenes von literarisch Bearbeitetem überblendet wird. So gestaltet sich «Mein Fall» sprunghaft in der Chronologie und heterogen im Sprachlichen – mal bemüht sich der Autor um Distanz und Neutralität, mal überflutet ihn die Erinnerung.