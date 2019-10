Tod im Boxring

Mit dieser Warnung beginnt «Knock Out!», und man erkennt den Comic-Künstler schon in diesem ersten von vielen seitenfüllenden Panels: Niemand zeichnet schärfere Kanten, niemand nutzt den Schwarzraum intensiver, niemand hat ein ausgeprägteres Flair fürs Abgründige als Reinhard Kleist.

Der 49-jährige Deutsche hat in seinen bekanntesten Comics Musiker wie Johnny Cash oder Nick Cave porträtiert. Ein zweiter grosser Themenblock in Kleists Werk ist dem Sport gewidmet, beziehungsweise dem, was ihn mit Extremsituationen verbindet. In «Der Traum von Olympia» rekonstruierte der deutsche Autor die Geschichte der somalischen Leichtathletin Samia Yusuf Omar, die auf der Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrank. In «Der Boxer» widmete sich Kleist dem Juden Hertzko Haft, der in Konzentrationslagern um sein Leben fightete.

Der Geist, der den Boxer am Leben hält

Ums Boxen gehts nun auch in «Knock Out!», genauer: Es geht um Emile Griffith (1938–2013), dem wir zunächst als älterem Mann begegnen, als er aus der Kneipe wankt und dann von vier Halbstarken als Schwuchtel beschimpft und fast totgeschlagen wird. Als Griffith wieder zu sich kommt, steht eine vermummte Gestalt mit Boxerhandschuhen neben ihm – es ist jener Geist, der ihn am Leben hält, weil Griffith genau davon erzählen muss: seinem Lebentrauma.

Griffith, das wird in «Knock Out!» deutlich, ist eigentlich alles andere als eine Kämpfernatur. Als junger Mann spielt er lieber Baseball und Pingpong und arbeitet sich in einer Hutfabrik zum Designer für Damenhüte hoch. Sein Chef erkennt jedoch, dass der Dunkelhäutige nur dann Aussichten auf eine Karriere hat, wenn er Boxer wird. In den Fünfzigerjahren gibt es in den USA keine Alternative.