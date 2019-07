Sie hat mehr Geschichte erlebt, als der Normalsterbliche verkraften kann

Ágnes Heller wurde ein Star im Westen. Die Bindung vor allem der italienischen KP an Moskau lockerte sich, der Eurokommunismus sehnte sich nach sozialistischen Alternativen. Ihre Arbeiten waren zwar bis auf wenige Aufsätze völlig unbekannt, weil sie auf Ungarisch geschrieben waren, doch wurde bald deutlich, dass sie zu den wenigen gehörte, die nicht nur den Kapitalismuskritiker Marx, sondern auch den Linkshegelianer Marx weiterdenken konnten.

Nach der Wende kehrte Heller zurück nach Budapest und musste erleben, dass jemand «Juden raus!» an ihre Bürotür geschmiert hatte.

1977 hatte Heller das repressive Ungarn verlassen und eine Stelle in Melbourne angenommen. Von dort wechselte sie 1986 an die New School for Social Research in New York, wo sie einen nach Hannah Arendt benannten Stiftungslehrstuhl erhalten hatte. Gegen Jürgen Habermas, der in der Gerechtigkeit das entscheidende ethische Problem sah, bestand sie auf dem Primat der Freiheit, um die sie jetzt, nach ihrer Ankunft im Westen, zu fürchten begann. Sie war dem sowjetischen Ostblock entkommen und wunderte sich über die Friedensbewegung, die für sie östlich infiltriert war.

Vielleicht hat sie den Geschichtschiliasten Lukács nie mehr so überhegelt wie in ihrer Studie über «Shakespeare als Geschichtsphilosoph», die natürlich den Hamlet-Titel «Die Zeit ist aus den Fugen» (2002) tragen musste. Darin beschäftigt sie sich auch mit Ophelia, diesem «paradigmatischsten unschuldigen Opfer der Geschichte», der Hamlet empfiehlt, im Kloster zu verschwinden, die aber ins Wasser geht. «Diese Opfer treiben, mit Blumen überschüttet, auf dem Wasser der Geschichte, solange wir uns an sie erinnern.»

Ágnes Heller im Gespräch mit Jürgen Habermas im Mai 2009. Bild: Keystone

Das Leiden der Unschuldigen habe keine tiefere Bedeutung, sondern sei nur Elend. «So ist die Welt. Man nennt es Geschichte. So ist der Mensch.» Eine Philosophin, die von sich erklärt, sie vertraue niemand mehr als der Klugheit Shakespeares, hat nicht nur den Hamlet, sondern auch viel von der Welt verstanden, die seit je aus den Fugen ist.

So ist die Welt von gestern auch die von heute. Nach der Wende kehrte Heller zurück nach Budapest und musste erleben, dass jemand «Juden raus!» an ihre Bürotür in der Budapester Universität geschmiert hatte. Die Fidesz-Propaganda raunt von der antichristlichen, also jüdischen Weltverschwörung, die der philanthropische Investor George Soros anführt, und wieder von wissenschaftlichen Manipulationen.