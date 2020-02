Die US-Schriftstellerin Mary Higgins Clark ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 92 Jahren in Naples (Florida) im Kreise ihrer Familie und Freunde. Das teilte das Verlagshaus Simon & Schuster über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Higgins Clark wurde als Tochter irischer Einwanderer in der New Yorker Bronx geboren und wuchs dort auf. Mit Ende 30 verlor sie ihren Mann und zog fünf Kinder gross. In der zweiten Hälfte ihres Lebens wurde sie zur Schriftstellerin, deren Bücher wie «A Stranger Is Watching» oder «Daddy's Little Girl» zu Bestsellern avancierten. Sie schrieb insgesamt mehr als 50 Bücher. Weltweit verkaufte sie mehr als 100 Millionen Exemplare.