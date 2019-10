Profikiller sind auch nur Menschen

Die ursprünglich bei Scherz und als Fischer-Taschenbücher erschienenen deutschen Übersetzungen wurden inzwischen vom Autor selbst bei einem Amazon-Imprint mit neuen Titeln neu aufgelegt. Auch seine neueren Romane erscheinen nicht mehr in traditionellen Verlagen: Im Original verlegt er seine Bücher beim Amazon-Imprint Thomas & Mercer.

Nach ein paar Politthrillern schuf er 2016 die neue Heldin Livia Lone, eine Polizistin in Seattle, die aus Thailand stammt und als Kind missbraucht worden ist («Livia Lone»; Deutsch: «Der Schrei des toten Vogels», 2017). Im aktuellen Roman «Das Killer-Kollektiv» hat sie, an der Seite von John Rain und anderen Figuren aus früheren Romanen, ihren dritten Auftritt; in den USA ist soeben ein neuer Livia-Lone-Roman erschienen, «All the Devils». Insgesamt hat Eisler bisher rund 20 Bücher veröffentlicht. Er lebt in der Bay Area von San Francisco.

Barry Eisler: «Das Killer-Kollektiv» (Original: «The Killer Collective», Thomas & Mercer, Seattle 2019). Aus dem Englischen von Peter Friedrich. Edition M/Amazon Media, Luxemburg 2019, 491 S., ca. 13 Fr.