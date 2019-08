Literaturnobelpreis-Trägerin Toni Morrison ist tot

Rund ein halbes Jahrhundert lang hat Toni Morrison den Rassismus in den USA angeklagt. 1993 brachte ihr das den Literaturnobelpreis ein - als erster Afroamerikanerin überhaupt.

Morrison wurde zu einer der weltweit wichtigsten Schriftstellerinnen der Geschichte der USA und zum «Gewissen Amerikas». Ihre Werke verkauften sich millionenfach. Am Montagabend starb Morrison im Alter von 88 Jahren, wie ihr Sprecher Paul Bogaards der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag bestätigte.

Mahnungen mit drastischen Worten

Ihre Mission sah Morrison bis zuletzt nicht als erfüllt an. Für ihre Mahnungen fand sie teils drastische Worte. «Ich will sehen, wie ein schwarzer Polizist einen unbewaffneten weissen Teenager in den Rücken schiesst. Und ich will sehen, wie ein weisser Mann verurteilt wird, der eine schwarze Frau vergewaltigt hat. Und wenn man mich dann fragt: »Ist es vorbei?«, dann sage ich: »Ja«.»

Die wortgewaltige Autorin, die im Alter mit gesundheitlichen Problemen kämpfte und im Rollstuhl sass, schrieb bis zuletzt. 2017 erschien ihr Roman «Gott, hilf dem Kind» auf Deutsch, 2018 ihre Essays «Die Herkunft der anderen: Über Rasse, Rassismus und Literatur».

«Beim Schreiben bin ich frei von Schmerzen», sagte die grosse, selbstbewusste Frau mit den dichten grauen Haaren einmal dem Radiosender NPR. «Das ist der Ort, an dem ich lebe, an dem ich die Kontrolle habe, wo niemand mir sagt, was ich machen soll, wo meine Kreativität fruchtbar ist und ich am allerbesten bin.»