Literatur war seine Lebensrettung

Für uns jüngere Kollegen, die ihm etwa bei den Kritikertreffen der «Bestenlisten»-Jury begegneten, war er wie eine Figur aus einer anderen Zeit. Der Aktualitätswahn, der Drang, neue Bücher schnell, schnell, möglichst als Erster zu besprechen, war ihm so fremd wie überhaupt jedes Haschen nach Aufmerksamkeit, das den Literaturbetrieb heute so stark bestimmt. Er konnte schwärmen von Zeiten, in denen Bücher von Böll oder Grass erst nach Wochen besprochen – aber dafür wirklich ernst genommen wurden. Wenn sieben Leute ein Buch lesen, kann das wichtiger sein, als wenn es 70'000 tun: Das war ein typischer Hamm-Spruch.