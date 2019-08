«Ich will die Mafia mit Schreiben unterwandern»

Mit dem Buch und dem Film «Gomorrha» wurde Roberto Saviano berühmt – und schaffte sich in seiner Geburtsstadt Neapel viele Feinde. Auch beim Interview in Berlin stehen diskret-auffällig zwei Leibwächter um den Autor herum, der regelmässig Todesdrohungen von der Mafia bekommt. Saviano spricht über den neuen Film «La paranza dei bambini», zu dem er die Romanvorlage und das Drehbuch geschrieben hat. Er zeigt eindrücklich, wie in Neapel Jugendliche den Verführungen des organisierten Verbrechens erliegen und aus der Todesspirale nicht mehr herauskommen.