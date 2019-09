Abgründiges Irland

Das Buch

Eben hat ihm Finn Hamilton noch von seinen Plänen, mit seiner Freundin Maria in deren Heimat Zypern auszuwandern, vorgeschwärmt. Doch kaum steht Harry Rigby neun Etagen tiefer neben seinem Taxi, mit dem er seinem Kumpel Finn ein paar Beutel Gras liefern wollte, schlägt ein menschlicher Körper in das Auto ein, das sogleich in Flammen aufgeht. Hat sich Finn tatsächlich aus dem neunten Stock in den Tod gestürzt? Oder hat ihn jemand aus dem Fenster geworfen? Doch niemand sonst schien im alten Lagerhaus am Hafen von Sligo gewesen zu sein.

So beginnt an einem eigentlich wunderschönen Sommerabend der Krimi «Slaughter’s Hound» des Iren Declan Burke. Darin reaktiviert er nach etlichen Jahren den Helden aus seinem Debüt «Eight Ball Boogie». Damals war Harry Rigby noch eine Mischung aus Journalist und Privatdetektiv. Jetzt, nach einigen Jahren in der Psychiatrie, nachdem er seinen Bruder getötet hatte, fährt er Taxi. Was vor allem eine Tarnung für zwielichtige Geschäfte wie Drogenhandel ist. Mit Finn Hamilton hat Harry in der geschlossenen Abteilung ein Zimmer geteilt. Finn, Spross einer der reichsten Familien der Region, hat Liegenschaften der Familie abgefackelt. Die Hamiltons sind aber «erst seit fünfhundert Jahren in Irland ansässig»: «Hier bei uns bedeutet das allenfalls, dass man mal kurz reingeschaut hat.»

«Slaughter’s Hound» ist eine einfallsreiche, spannende Geschichte, die schon mal in blutige Gemetzel ausartet.

Declan Burke breitet einmal mehr eine pechschwarze und ziemlich wüste Geschichte aus, in der seine Heimatstadt Sligo, in der es offenbar nur noch abwärtsgeht, eine wichtige Rolle spielt. «Das letzte Mal, als jemand neue Jobs in Sligo annonciert hatte, war das Königin Medb, weil sie noch ein paar Speerwerfer für ihren Rinderraub von Cooley brauchte», heisst es einmal. Oder: «Sligo nennt sich Stadt, weil es eine Kathedrale hat und Heroin.» So hält sich nicht nur Harry mit krummen Deals über Wasser. Finn verkauft unter anderem gefälschte Kunst. Und auch Finns Mutter muss schauen, wie sie die Reste ihres Immobilienimperiums noch gewinnbringend einsetzen kann. Rücksichten kennt sie dabei nicht.

«Slaughter’s Hound» ist eine einfallsreiche, spannende Geschichte, die schon mal in blutige Gemetzel ausartet. Dabei ist nicht alles so, wie es vordergründig scheint. Burke erzählt in starker Sprache, die bei aller Gewalt immer wieder auch poetische Momente hat. Gescheit baut er allerlei Anspielungen und Bezüge zu Geschichte, Politik und vor allem auch zur Popkultur ein und würzt das Ganze mit viel tiefschwarzem Humor. Eine höchst bekömmliche Mischung für Liebhaber von echten Noir-Krimis, bei denen am Ende nicht alles gut ist.

Die Wertung