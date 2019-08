Eine Kaskade von Katastrophen

Die Autorin

Denise Mina, geboren 1966 ins Glasgow, Schottland, wuchs in Glasgow, Paris, London, Invergordon, Bergen und Perth auf. Ihr Vater war Ingenieur in der Erdöl-Branche, weshalb die Familie in 18 Jahren 21-mal umzog. Denise Mina verliess die Schule mit 16 Jahren und jobbte in einer Fleischfabrik, in Bars, als Köchin und als Krankenpflegehelferin. Sie besuchte dann eine Abendschule, um Jura an der Glasgow University Law School studieren zu können; sie beabsichtige, in Kriminologie und Strafrecht abzuschliessen. Sie hat dann an der University of Strathclyde zu studieren begonnen, wobei sie, wie sie selbst schreibt, ihr Stipendium dazu missbraucht habe, ihren ersten Roman zu schreiben: «Garnethill» (Deutsch: «Schrei lauter, Maureen», 1999) erschien 1998 und gewann den John Creasy Dagger der Crime Writers’ Association für den besten Erstlingskriminalroman. Auf die damit begonnene Garnethill-Trilogie (1998–2002) folgte eine dreiteilige Reihe um Paddy Meehan (2005–2007), gefolgt von der Alex-Morrow-Reihe mit fünf Bänden (2009–2014). Daneben entstanden auch Standalones wie «Conviction» (2019; Deutsch: «Klare Sache»). Insgesamt hat Denise Mina bisher mehr als ein Dutzend Romane veröffentlicht und gilt als «Queen of Tartan Noir»; als Tartan Noir wird die schottische Noir-Kriminalliteratur bezeichnet, die vor allem von William McIlvanney mit «Laidlaw» (1977) begründet wurde. Daneben ist die engagierte Feministin auch Autorin von Shortstorys, Bühnenstücken und Graphic Novels, und sie schreibt für TV und Radio. 2014 wurde sie in die Hall of Fame der britischen Crime Writers’ Association aufgenommen. Sie lebt in Glasgow.

Denise Mina: «Klare Sache» (Original: «Conviction», Harvill Secker, London 2019). Aus dem Englischen von Zoë Beck. Ariadne/Argument-Verlag, Hamburg 2019. 346 S., ca. 30 Fr.

