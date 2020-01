«Die Wolke»-Autorin Gudrun Pausewang ist tot

Die Schriftstellerin Gudrun Pausewang ist tot. Sie starb am Donnerstagabend im Alter von 91 Jahren in der Nähe von Bamberg. Dies sagte ihr Sohn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Pausewang hat über 90 Bücher veröffentlicht, die sich häufig um Umweltschutz und Frieden drehen. Sie gewann damit viele Preise. Die bekanntesten Werke sind «Die Wolke» (1987) über die Erlebnisse eines Strahlenopfers nach einer Nuklearkatastrophe sowie «Die letzten Kindern von Schewenborn».