Die Migranten-Versteherin

Als Ereignis war der Roman «American Dirt» angekündigt worden, lange bevor er erschienen war. Und zu einem Ereignis ist er auch geworden – aber anders als erhofft. In ihrem neuen Buch erzählt die US-Autorin Jeanine Cummins die Geschichte einer mexikanischen Mutter, die mit ihrem Sohn in den Norden flieht. Sie wollen über die amerikanische Grenze. Ein Drogenkartell hat ihren Mann und andere Familienangehörige erschossen, Mutter und Sohn können nicht mehr bleiben. So werden zwei Menschen auf einmal zu Flüchtenden, die wie Millionen andere ihre Heimat verlassen in der Hoffnung auf ein sicheres, besseres Leben anderswo.