Die Frau, die zu viel wusste

Der Autor

William Boyle, geboren 1978 im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wo er auch aufgewachsen ist, studierte an der State University of New York in New Paltz. Seit 2012 lehrt er kreatives Schreiben an der University of Mississippi in Oxford, Mississippi. 2013 erschien sein erster Roman «Gravesend» (Deutsch 2018 unter dem Originaltitel). Es folgte der Storyband «Death Don’t Have No Mercy».

Sein zweiter Roman «Everything Is Broken» erschien 2017 unter dem Titel «Tout est brisé» nur in Frankreich. Dort hatte Boyle schon mit seinem Debüt Furore gemacht: «Gravesend» erschien 2016 in der renommierten, von Frankreichs Krimipapst François Guérif 1986 gegründeten Reihe Rivages/Noir als Band Nummer 1000. «The Lonely Witness» (2018; Deutsch: «Einsame Zeugin», 2019) ist Boyles dritter Roman. Im März 2019 ist in den USA sein vierter Roman «A Friend is a Gift You Give Yourself» erschienen, und für März 2020 ist «City of Margins» angekündigt.

Boyle lebte in den New Yorker Stadtteilen Brooklyn und Bronx, im Hudson Valley und in Austin, Texas, bevor er nach Oxford, Mississippi, zog, wo er mit seiner Frau und zwei Kindern lebt. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Universität ist der Musikliebhaber zeitweise auch im landesweit bekannten Plattenladen The End of All Music in Oxford tätig.

William Boyle: Einsame Zeugin (Original: The Lonely Witness, Pegasus Books, New York 2018). Aus dem Englischen von Andrea Stumpf. Polar, Stuttgart 2019. 299 S., ca. 30 Fr.

Alle weiteren Besprechungen finden Sie in der Collection «Krimi der Woche».