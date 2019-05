Die Entstehung der Unarten

Ralf Königs Vorhaben, sich über den Homo sapiens aus Homo-Perspektive lustig zu machen, mag erst mal süss erscheinen, oder blöd, oder beides, oder so platt, dass es schon wieder lustig ist. Aber platt ist es gar nicht. Zum Beispiel löst König den Witz, der im Titel «Stehaufmännchen» steckt, so auf, dass der Homo erectus genau in dem Moment, in dem er sich aufrichtete, eben nicht mehr auf Männchen stehen durfte, sondern: Die Zwangsheterosexualität wurde eingeführt. Dann aber wird das Alphamännchen impotent: «Sein Pimmel baumelt den Mädchen zwischen den Schenkeln!» Ein neues Alphamännchen muss her: Erec. Ralf König hat ihn prächtigst ausgestattet. Erec verordnet: Steht auf! Macht euch die Erde untertan! Esst Fleisch! Führt Kriege! Und vor allem: «Von nun an darf jedes Männchen auf jedes Weibchen drauf!»

Es ist lustig, wie König gegen seinen Kulturpessimismus anschreibt und anzeichnet.

Doch, es ist schon ziemlich toll, in einem Comic gezeigtzu bekommen, wie gleichgeschlechtliche Freundlichkeit zwischen Menschenaffen plötzlich als dubios gilt. Eines der Männchen, Flop, hat dann beim Aufrechtgehen-Üben direkt zu viel Hüftschwung und hält die Handgelenke ein wenig angewinkelt: «Das ist nur zur Eleganz!», verteidigt sich Flop. Währenddessen beginnen die Weibchen genervt zu erzählen, dass sie, seit Erec das neue Sexregime eingeführt hat, ständig Begrapschungen von Männchen abwehren müssen, «Ich auch!», «Ich auch!».

Man wird in «Stehaufmännchen» also quasi live Zeuge der Geburtsstunde der Unterdrückung der Frau, der Homophobie und der #MeToo-Bewegung. Das ist viel, aber diese Errungenschaften der Evolution hängen ja im Kern zusammen – eine Einsicht, die man heute als «intersektional» bezeichnet. Ralf König übt sich, so gesehen, in intersektionalem Humor. Wobei der besonders lustig wird, wenn König trotzdem nicht politisch korrekt sein will.

Er lässt zum Beispiel die alte Schwulensprache, die in den 70er- und 80er-Jahren sicher mal emanzipativ war, häufig aber auch misogyn, mit der Sprache des neueren feministischen Diskurses kollidieren. Da betonen die Weibchen schon vor zwei Millionen Jahren, dass sie «Vulven» haben und keine «Jubelschwappen» (wie die Männchen immer sagen). König macht sich hier angreifbar, klar. Hey, haben wir denn nichts Besseres zu tun, als jedes Wort auf die Goldwaage zu legen?, scheint er zu fragen – was sich aus der Position des erfolgreichen weissen schwulen Mannes recht leicht sagen lässt. Aber der Wunsch, gemeinsam zu lachen, er ist da, und es ist lustig, wie König gegen seinen eigenen Kulturpessimismus anschreibt und anzeichnet.

Ralf König: Stehaufmännchen. Rowohlt-Verlag, Hamburg 2019. 192 S., circa 37 Fr.