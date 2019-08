Amputationen am Fliessband

Dort in den Karpaten liegt ein Dorf, das auf keiner Landkarte verzeichnet ist, und dort arbeitet Lucius Krzelewski in einer zum Behelfslazarett umfunktionierten Kirche. Lucius ist Pole, seine Eltern residieren recht hochherrschaftlich in Wien, und er studierte mit Leidenschaft Medizin, als man ihn nach nur sechs Semestern zum Sanitätsoffizier machte und hinter die Front schickte. Es gab bei der K-.u.-k.-Armee zu wenig Ärzte, wie es auch für die Soldaten keine Wintermäntel und keine Winterstiefel gab und überhaupt ein organisatorisches Chaos herrschte.

Lucius hat noch nie am lebenden Patienten gearbeitet, geschweige denn operiert; in Lemnowice führt er bald wie am Fliessband Amputationen durch. Er lernt das von Margarete, einer Ordensschwester, die sich das selbst beigebracht hat. In dem Monat vor Lucius' Eintreffen hat sie 23 Soldaten ein Bein oder einen Arm abgenommen; 14 leben noch – eine gute Quote, meint der verblüffte Sanitätsoffizier.

Patienten, die keine sichtbaren Verletzungen aufweisen: die Traumatisierten. Eine neue Krankheit, die Rätsel aufgibt.

Mason erzählt, wie neue Ladungen von Verwundeten über das Behelfslazarett hereinbrechen, wie die schweren von den leichten Fällen unterschieden, die Sterbenden von den anderen getrennt werden, und was man mit denen macht, die keine sichtbaren Verletzungen haben: den Traumatisierten. Eine neue Krankheit, die Rätsel aufgibt, aber auch den Ehrgeiz des Jungarztes anstachelt.

Besonders der titelgebende «Wintersoldat» hat es ihm angetan, der von einem Bauern unter einer Gruppe Toten hervorgezogen und im Lazarett abgegeben wurde. Joszef Horváth – so heisst er, wie man später erfährt – liegt starr da, unansprechbar, nur manchmal stöhnt er zum Gotterbarmen. Lucius experimentiert mit allerlei Chemikalien (im Lazarett, das nicht einmal einen Röntgenapparat hat, gibt es Morphium und Ähnliches im Überfluss); bei Veronal kommt es zu vielversprechenden Reaktionen: Der «Wintersoldat» findet langsam ins Leben zurück.

Immer wieder wird das Lazarett von Rekrutierungskommandos heimgesucht, die alles, was gehen kann, wieder an die Front schicken, nach dem Motto des Leutnants Horst: «Wer gesund ist, bestimme ich.» In Horváth, der keine äusseren Verletzungen aufweist, meint Horst einen Simulanten und Drückeberger zu erkennen. Statt ihn gehen zu lassen, kämpft Lucius um seinen Patienten – oder vielmehr um seinen eigenen Heilungserfolg.