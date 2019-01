Man könnte dieses Büchlein mit leichtem Finger wegschieben. So, als seis ein Tab mit einem dummen Meme. Darauf hinweisen, dass es so was wie eine «Generation X» oder «Y» gar nicht gäbe. Erklären, dass niemand für ganze Jahrgänge sprechen könne. Festhalten, dass die junge Frau halt besser was Richtiges gelernt hätte. Dann müsste sie nicht rumzetern.