Diese Einwände sind nicht ganz falsch. Aber richtig auch nicht. Und sie ändern nichts an der Dringlichkeit von Bianca Jankovskas «Millennial-Manifest», dem trotz des Titels alles Programmatische oder Proklamierende abgeht. Eher ist es eine als Anklageschrift verpackte Autobiografie. Sie spiegelt die Nöte der Jugend, von vielen Soziologen bereits analysiert und belegt: wirtschaftliche Unsicherheit, Social-Media-Irrsinn, unverbind­liches Sozialleben, politische Desorientierung.

Jankovska wurde 1991 geboren. Gorbatschow hatte den totalitären Kommunismus eingeschläfert, Banker feierten eine Deregulierungsorgie, und die Sozialdemokraten machten sich auf den Dritten Weg, fielen vor der nun allein herrschenden Marktwirtschaft auf die Knie. In Jankovskas Schulzeit fielen 9/11 und die Finanzkrise 2008. Wirtschaft und Politik wurden prekärer. Also das Leben.

Generation Praktikum

Wer ist Bianca Jankovska? 26 Jahre, Wienerin, hat Politologie studiert, interessiert sich für Neues, kann pfiffig schreiben. Das hätte früher – also vor 1989 – für eine Redaktorenstelle mit gutbürgerlichem Salär gereicht. Oder eine Anstellung in irgendeinem Bundesamt. Heute reicht es knapp für einen wackligen Job bei einem stets ein wenig überdrehten Onlineportal. Man kann «Das Millennial-Manifest» auch als Dokument zur Mediengeschichte lesen: Wäre Jankovska Anfang der 90er erwachsen geworden, hätte sie vielleicht wochenlang an einer Reportage in einem Krisengebiet gearbeitet. Oder tagelang an einem klugen Essay. Jetzt googelt sie lustige Videos.

«Schon bald, es muss zwischen Monat drei und vier passiert sein, ging mir die Puste im 24/7-Nachrichtenrhythmus aus. Die tägliche Arbeit am Schreibtisch erinnerte mehr an einen Job am Fliessband denn an einen kreativen Brotberuf. Den Spielraum für aufwendigere Stücke mit Relevanz musste ich mir als Redakteurin selbst schaffen, ‹nebenbei› sozusagen, wenn der Kleinkram erledigt war.»

Dass etablierte Zeitungen und TV-Stationen heute mit ver­wundertem Staunen oder ethnologischem Blick auf die unter 30-Jährigen schauen (dieser Text hier ist keine Ausnahme), hat einen einfachen Grund. Für die Jungen, die es besser wüssten, gibt es kaum noch Stellen. Prekär geht es aber natürlich nicht nur in dieser einen Branche zu. Stichwort flexibilisierte Arbeitsverhältnisse, Stichwort «Generation Praktikum».

«Hallo, kann irgendjemand bitte dieses Social Media abdrehen?»

Die 90er- und 00er-Jahrgänge sind Probanden eines gigantischen Feldversuchs, den die Techies vom Silicon Valley angezettelt haben. Es ist nicht abzusehen, was das ständige Onlinedasein, das Flirren der Likes, die sich jagenden Posts und Replys und der hartherzige «Hot or Not»-Algorithmus der Dating-Apps mit ihren Seelen und Hirnen anstellt.

Für Bianca Jankovska ist Social Media «digitaler Krebs». Sie deckt ihre «Krankengeschichte» schonungslos auf: Die Gier nach der schnellen Anerkennung habe sich zu tief in sie eingegraben, als dass sie noch davon loskommen könne. Der Titel eines Kapitels, «Hallo, kann irgendjemand bitte dieses Social Media abdrehen?» – er ist blosses Wunschdenken.

«Ich habe mich verloren»

«Ich habe jegliche Grenze zwischen privat und beruflich auf meinem Weg zur Professionalisierung verloren. Ich habe mich verloren. Möchte ich nahbar sein für Fremde, oder möchte ich meine Ruhe?», heisst es an anderer Stelle.

In einem Kapitel erzählt Jankovska, wie sie allein auf eine Reise geht, um sich die Dinge unbehelligt von Vorlieben und Wünschen anderer anzuschauen. Und dann irgendwann in Polen von der Panik gepackt wird, den nächstbesten Zug nimmt und in die Stadt zurückreist, wo sie Leute kennt.

Bianca Jankovska ist absorbiert. Hobbys sind Zeitfresser, Beziehungen fallen ihr schwer, Streiten macht müde. Generationenkonflikte, wie sie viele 68er mit ihren Eltern ausgetragen haben, sind bei ihr nicht zu erwarten. Politik ist die grosse Leerstelle in ihrem Buch. Parteien, Wahlen und Abstimmungen kommen so wenig vor wie Theorien oder Ideen, welche die ­Zustände grundsätzlich reflektieren. In einer Zeit, in der eine Renaissance des Faschismus möglich geworden ist, gleichen allzu viele Millennials eifrigen Erdmännchen, welche die Schlange nicht bemerken, die sich allmählich anschleicht.

Umso heftiger ist die Detailkritik der Lebens- und Arbeitswelt. Jankovska beschreibt, wie sich ihre Arbeit prekarisiert. Da ist das Hinhalten mit befristeten Verträgen. Die Whatsapp-Gruppe, mit der ihr Chef krakenhaft in den Feierabend der Mitarbeiter eingreift und diese zu später Arbeit mobilisiert. Oder der Heimcomputer, den man bitte schön zur Arbeit mitbringen soll. An die Wochenenden kann Jankovska sich oft nicht mehr recht erinnern – «weil sie im Grunde aus zwei Dingen bestehen: Putzen und dem Lebensmitteleinkauf bei Lidl».

«Das Millennial-Manifest» ist rotzig und spektakulär unfröhlich. Ein Reality-Check, der die gepützelte Fassade der Insta­gram-Welt krachend durchbricht.