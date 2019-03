Ohne es auszusprechen, huldigen beide dem Treue-Ideal. Sohn Matti meint: «Beide gleich altmodisch.» Oder zu bequem? Oder doch unzufrieden? Jedenfalls schlafen die Eheleute plötzlich in getrennten Zimmern. Matti, kurz vor der Matura, absolviert seine sexuelle Reifeprüfung bei Evelyne. Mutter Irma ist empört, ausgerechnet Evelyne, ihre alte Freundin! «Fast schon Missbrauch», findet sie und schickt Matti aufs Internat. Vater Marc sieht es gelassener, er hat sich selber schon bei Evelyne entspannt.

Schlimm? Mmmh. Es vergehen 230 Seiten, bevor Marc seiner Irma die Untreue gesteht. Warum so spät? Warum überhaupt? Wohnt er nicht längst im Hotel? Will er nicht zurück zu Irma? Denkpause. Zurückblättern. Der Roman funktioniert wie ein Wimmelbild. Das Entscheidende geht im Kleinteiligen unter.

Offene Zukunft

Zeit für die grosse Träne. Freundin Mila liegt im Sterben, Nierenbeckenentzündung. Ona macht einen Suizidversuch, sie kommt mit der offenen Zweierbeziehung nicht klar. Der untreue Alex beginnt zu trinken. Auch Annette und Anatol trinken zu viel, sie werden nacheinander überfahren. Und so weiter.

Irma ist es, als niste «der Keim des Unheils» in der Gruppe. Das Unheil trägt den Namen Libertinage. Dabei ist die Übersetzerin selber vor sexuellen Anwandlungen nicht gefeit. Sie ist von den pornografischen Stellen in einem Roman so erregt wie abgestossen. Was ist mit ihr los?

Irma besucht den Autor des Romans in Paris. In dessen Kopf spukt eine Art Theorie-Showdown. Zwei Thesen stehen sich gegenüber. Erste These: Paare, die sich treu sind, das sind die letzten «Aufständischen», weil sie Widerstand leisten gegen die Pornografisierung aller Beziehungen. Gegenthese: Pornografie ist gar nicht so übel, weil sie die Körper «ohne Zutat und Beiwerk» zeigt und damit ehrlicherweise die Verdinglichung im Kapitalismus. Einerseits, andererseits. Da kann einem ganz schön der Kopf schwirren. Der Pariser Autor erhängt sich.

Martin R. Dean wählt ein offenes Ende. Wir schreiben das Jahr 2016, Marc und Irma haben eine Enkeltochter. Wieder ein Fest, nicht Silvester diesmal, sondern ein Tauffest. Der Roman schliesst sich zum Kreis – fast. Die Zukunft ist offen. Irma und Marc gehen zusammen in die Kirche. Herzlichen Glückwunsch.

Buchvernissage heute Mittwoch, Literaturhaus Zürich, 19.30 Uhr