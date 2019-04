Wenn Eselshäute knapp werden

Seine These: Die Dominanz Europas, die mit den Entdeckungen Amerikas und des Seeweges nach Indien begann, sich durch technologischen Fortschritt verfestigte und mit der Selbstzerfleischung in zwei Weltkriegen endete, war, weltgeschichtlich betrachtet, nur ein Zwischenspiel. China, einst das Zentrum der Welt, wird diesen Platz wieder einnehmen. Dazu bedient es sich der «neuen Seidenstrassen», die Frankopan in den Plural setzt, weil es sich weniger um eine Strasse handelt als um ein Infrastrukturgeflecht aus Strassen, Bahngleisen, Häfen, Umschlagplätzen und Fabriken.

«Wir durchleben eine Transformation und geopolitische Verschiebung von epochalen Ausmassen und epochalem Charakter», schreibt Frankopan, womit gleich ein Beispiel für seinen dramatisierenden, marktschreierischen Ton gegeben sei. Europa ist mit sich selbst beschäftigt: Brexit, wachsender Rechtspopulismus, beschädigter Rechtsstaat in Polen und Ungarn. Die USA taumeln im Trump-Chaos dahin und entwickeln wieder starke isolationistische Tendenzen.

Alles hängt zusammen

Im Osten dagegen zeigt sich die Gegentendenz: der Wille vieler Staaten zur Kooperation. Der äussert sich in verstärkter nachbarlicher Zusammenarbeit (etwa bei den zentralasiatischen Staaten, die sich lange misstrauisch beäugten und einander buchstäblich das Wasser abgruben), in supranationalen Institutionen oder in länderübergreifenden Infrastrukturprojekten.

Hier liefert der Autor eine Fülle von Beispielen, Zahlen und Details, die zeigen sollen, dass in der neuen Welt alles mit allem zusammenhängt. So hat der zunehmende Wohlstand der chinesischen Mittelschicht zu einem Rückgang der Eselsbestände in Tadschikistan geführt. Denn aus Eselshäuten wird ein in China populäres alternatives Heilmittel gewonnen, das unter anderem die Libido steigern soll. Esel sind aber in ärmeren Ländern als Lasttiere immer noch unentbehrlich, sodass in einigen afrikanischen Staaten ein Exportverbot von Eseln nach China verhängt wurde – worauf natürlich ein entsprechender Schwarzmarkt entstand.

So anschaulich ist Frankopans Darstellung nicht immer. Meist reiht er ein Projekt ans andere, zieht immer neue Linien zwischen Staaten, die mit neuen Stromtrassen, Schienensträngen oder Pipelines ihre Entwicklung vorantreiben wollen. Das Buch ähnelt dann einer bunten Weltkarte, die mit grafischen Zeichen bis zur Unkenntlichkeit überschrieben ist.