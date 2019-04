«Weisse Feministinnen würden sich in Grund und Boden schämen»

Eben sei sie in Schweden gewesen, und schwarze Frauen dort hätten ihr das Gleiche berichtet: Ausgerechnet in den liberalsten, progressivsten Zirkeln werde jeder Versuch, Rassismuserfahrungen und strukturellen Rassismus anzusprechen, abgeblockt mit dem anmassenden Argument «Das bildest du dir ein, das gibts bei uns nicht».

Dass es bei den amerikanischen Frauenmärschen gegen Trump zu heftigen Streitigkeiten rund um die Problematik der Intersektionalität kam, sei kein Wunder. Weisse Feministinnen seien grossartig darin, die Machtdynamik in Genderfragen zu entlarven. Aber sie bewegten sich oft in einem privilegierten Umfeld, so sei ihre einzige Sorge der Sexismus. «Es ist halt verlockend, sich an Machtachsen entlangzuhangeln», sagt die Frau, die nichts mehr von jenem Traum von einer globalen Schwesternschaft hält, der sie an der Universität einst politisierte.

Aufgewachsen in London

Und den sie trotzdem selten richtig hatte erleben können. Reni Eddo-Lodge wurde 1989 in einem multiethnischen Arbeiterviertel Londons geboren. Ihre Mutter, eine Nigerianerin, zog sie allein gross und musste bis zur Erschöpfung arbeiten. Sie schickte ihre Tochter auf eine katholische Mädchenschule; das Kind stürzte sich aufs Lesen und entdeckte in sich einen starken Kampfgeist, eine Widerstandskraft gegen die Umstände. Nigeria scheint einen Fond für kraftvolle Frauenstimmen zu bieten, so für die in London geborene Taiye Selasi («Bye-Bye, Babar – Or: What Is an Afropolitan?») oder Chimamanda Ngozi Adichie («The Danger of a Single Story»).

Bis heute lässt sich Eddo-­Lodge nicht kleinkriegen, auch wenn Depressionen sie zeitweise niederdrückten. «Betrachtet man das Ausmass des Rassismusproblems, hat man schnell das Gefühl, es handle sich um eine unüberwindliche Aufgabe – und jeder Versuch, etwas zu ändern, sei aussichtslos. Aber dieses Gefühl lässt sich therapieren.»

Wie? Nur durch gemeinschaftliche Aktionen, ist Reni Eddo-Lodge überzeugt – trotz allem. Selbst wenn Gemeinschaften zerflattern wie nach der Occupy-Bewegung, bleiben doch Einzelne dabei und stützen sich gegenseitig. Auch einige von Eddo-Lodges engsten Freundschaften stammen aus ihrer Zeit als aktive Feministin.