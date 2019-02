Oder so: Da findet einer über Umwege und mehrfaches Scheitern spät seine eigentliche ästhetische Berufung: Nicht Maler, nicht Dramatiker, Erzähler wird er sein. Oder noch anders: Da vertreibt einer seine romantischen Flausen und läutert sich zum Realisten, der das Leben nicht überhöht, sondern in aller Sorgfalt so darstellt, wie es ist.

Kellers erstes Studienbuch beginnt mit einer Abschrift aus von Eckartshausens «Aufschlüsse zur Magie». Bild: PD

All das wäre zeitgemässes «Storytelling» mit der Nutzanwendung: Es kann aus dem ärgsten Bummelanten und Versager doch noch etwas werden. Ganz falsch ist die Story nicht. Aber sie vereinfacht, verklärt, glättet Widersprüche. Sie verschweigt, was Gottfried Keller aus dem «ersten» ins «zweite» Leben mitgenommen hat, verschweigt auch, dass dieses vermeintlich zweite Leben keineswegs behaglich und selbstzufrieden verlief. (Schon den ersten Dienstantritt als Staatsschreiber hat er verschlafen – wegen einer feuchtfröhlichen Feier am Vorabend.)

So sind auch Kellers Werke nicht so schlicht und zugänglich, wie es die Tatsache suggeriert, dass sie seit Generationen als Schulstoff verwendet werden. Das hat den Autor zwar so populär gemacht wie das Sprichwort, das eine seiner Novellen im Titel führt («Kleider machen Leute»). Aber die Popularität beruht vielfach auf einer vereinfachten Lektüre. Kellers Prosa hat oft einen doppelten Boden, so wie seinem Lebenslauf bis zum Schluss etwas Abgründiges anhaftet.

Wunderbare Wendungen

Aus der Misere, in der er steckte, halfen ihm zweimal unverhofft die Behörden: Ein Stipendium – mehrere Werkjahre! – ermöglichte ihm, sich «ohne bestimmteren Zweck» in Heidelberg und Berlin inspirieren zu lassen. Dann die Ernennung zum Ersten Staatsschreiber: Keller war beileibe nicht der nächstliegende Name für ein so wichtiges Amt. Der zweimalige Eingriff von oben mutet wie ein Wunder an.

Solch wunderbare Wendungen hat Keller wiederum gern in Werken eingesetzt: Dem völlig verarmten grünen Heinrich zeigt ein Lichtstrahl eine Flöte, die er noch versetzen kann. Und in seinem letzten Roman «Martin Salander» findet Marie, die Mutter, doch noch eine wertvolle Goldmünze – nachdem sie die Kinder mit einem Märchen vom Hunger abzulenken versucht hat.