Warum uns das Böse im Buch so fasziniert

Aus wenigen wurden viele

Noch vor 25 Jahren war das Angebot in diesem Genre überschaubar. Grob eingeteilt gab es für Nostalgiker Agatha Christie, sozialkritisch Eingestellte kauften Bücher des schwedischen Paars Maj Sjöwall und Per Wahlöö, während USA-Liebhaber Krimis von Raymond Chandler und Dashiell Hammett verschlangen. Leute, die an einer anderen Sicht der Dinge interessiert waren, erfreuten sich an den charmanten Mördern Patricia Highsmiths , und alle lasen Georges Simenon.

Heute legen Buchhändler jede Woche Neuerscheinungen aus, in denen schon fast um die Wette gemordet wird. Allein Skandinavien brachte in den letzten paar Jahren so viele Autoren hervor, dass es schwierig ist, den Überblick über all die Edwardsons, Holts oder Indridasons zu behalten. «Seit 10 Jahren versuchen sich immer mehr Schriftsteller an diesem Genre und springen auf den erfolgreichen Zug auf», sagt Schaffer. Es kam zu einer enormen Ausweitung der Titel.» In der Schweiz könne man in den letzten 2 Jahren sogar von einem regelrechten Krimiboom sprechen. Warum sich so viele Autoren an das einstige Schmuddelkind der Literatur wagen, dafür hat Jochen Vogt einen Erklärungsversuch parat. Der deutsche Literaturwissenschaftler gilt als der einzige seriöse Krimiforscher im deutschsprachigen Raum. «Einen Krimi schreiben kann man lernen, da die Form leicht zu handhaben ist», sag er. Und er fügt an: «Selbst wenn es dann kein guter wird, wie es öfter der Fall ist.»

Reizvoller Kick für Normalos

Was aber reizt die Leser an der Beschreibung aufgedunsener Wasserleichen oder der Planung eines Verbrechens? Wenn in der Wirklichkeit fanatische Psychopathen Amok laufen oder nur ein Bekannter erzählt, dass er übel geprellt wurde, schrecken wir zurück. Und hoffen, dass uns das nicht passiert. Um später freiwillig zu lesen, wie gestörte Geister und Kriminelle Kinder töten oder Rachefeldzüge planen. Ist unser meist geregeltes Leben so langweilig, dass wir als Gegensatz wohldosiertes Erschauern benötigen?

Ja, meint Lars Schafft. «Wir wollen uns nicht mit dem unterhalten, was wir täglich erleben», sagt der Gründer von Krimi-Couch.de, einem der grössten Webportale zum Thema im deutschsprachigen Raum. «Deshalb greifen wir zum Krimi. Wie in den griechischen Dramen der Antike werden auch dort Menschen in Extremsituationen beschrieben. Das gibt uns einen Kick.»