Walter Moers lässt Fans weiter zappeln

In einem schriftlich geführten Interview mit dem Fantasyblog «Creepy Creatures Reviews» nimmt Walter Moers Stellung dazu. Er leide weder unter Schreibstau noch Ideenflaute, betont er. «Ich nehme mir lediglich wie immer die Zeit, die ich dafür brauche. Und die ist in diesem Falle eben etwas länger.»

Wegen seiner Anonymität wird Walter Moers gerne als «Phantom» bezeichnet. Bekannt ist von ihm einzig, dass er 61 Jahre alt ist und in Hamburg wohnt. Im erwähnten Interview sagt er, dass er zu Beginn seiner Karriere durchaus öffentlich aufgetreten sei. Das habe er jedoch nie als Vergnügen empfunden, sondern stets als «Quälerei». «Es hat enorm viel Kraft und Zeit gekostet, die ich lieber ins Schreiben und Zeichnen investiert habe.»

Leseprobe des nächsten Buchs im Buch

Das Warten auf den Abschluss der «Träumenden Bücher»-Trilogie wird noch etwas länger dauern. Als nächstes Buch ist der Titel «Die Insel der 1000 Leuchttürme» angekündigt. Eine Leseprobe in «Der Bücherdrache» zeigt, worum es geht: Hildegunst von Mythenmetz sucht zur Kur die Nordseeinsel Eydernorn auf.

Beim Lesen muss man unwillkürlich seufzen. Auch hier ist wieder alles da, was Moers Geschichten so unwiderstehlich macht: Fantasie, Witz und Sprachlust. Trotzdem bleibt das Gefühl zurück, nicht genau das Richtige zu bekommen, sondern wieder bloss mit einem Appetithäppchen vertröstet zu werden.

Vielleicht täuscht der erste Eindruck. Im Vorwort zur «Insel der 1000 Leuchttürme» steht: «Aber statt Heilung und Erholung zu finden, gerät Mythenmetz während seiner Studien in ein Gespinst von mysteriösen Ereignissen und schliesslich in einen Strudel von gefährlichen Abenteuern, die durchaus das Zeug dazu haben, seine Erlebnisse in der zamonischen Untenwelt in den Schatten zu stellen.» Das klingt schon einmal vielversprechend.

Ob es Walter Moers diesmal schaffen wird, den Erwartungen in Bezug auf Spannung, Komplexität und Unterhaltung gerecht zu werden?