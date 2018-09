Vom Himmel geschickt

Schickt sie vom Handy aus eine E-Mail, steht darunter nicht «Sent from my iPhone», sondern «Sent from heaven» – vom Himmel gesendet. Wie ist das zu verstehen?

Sabine Dobelli lacht, als man sie darauf anspricht. Sie sitzt auf ihrem Lieblingsplatz in ihrem Lieblingscafé in ihrer Lieblingsstadt. «Ich bin ja wirklich verliebt in Bern», sagt die 43-Jährige. «Hier ist es paradiesisch. Welche Stadt hat schon einen Fluss, in den man einfach reinspringen kann? Und dann die Orangerie in der Elfenau . . . Wenn man durch diese Stadt spaziert, fühlt man sich wie in einem anderen Jahrhundert.»

Die gebürtige Deutsche lebt seit drei Jahren im Himmel. In einem 100-jährigen Haus in der Elfenau. Hierhin zog sie mit ihren heute 4½-jährigen Zwillingssöhnen und ihrem Mann. Er heisst Rolf Dobelli und ist ein Schweizer Bestsellerautor, vielleicht der Bestsellerautor schlechthin. Über 2,5 Millionen Sachbücher hat er bisher verkauft, sie tragen Titel wie «Die Kunst des guten Lebens» und «Die Kunst des klaren Denkens».

Ein gutes Leben

Ja, Sabine Dobelli ist die «Frau von . . .» Und weil sie das nicht sein wollte, legte sie sich ein Pseudonym zu. Als Clara Maria Bagus schreibt sie Romane, das ist der Name ihrer verstorbenen Mutter, die ihr sehr nahestand. Vor kurzem ist Dobellis zweites Buch erschienen, «Der Duft des Lebens» heisst es. Wenn es sich so gut verkauft wie ihr erstes Buch «Vom Mann, der auszog, um den Frühling zu suchen», wird es 35 000 Mal über die Ladentheke gehen, für einen Roman hierzulande ein hervorragender Wert. Das ist ihr aber gar nicht so wichtig. Wichtig ist ihr, dass die Botschaft bei den Menschen ankommt.

Die Botschaft, dass man anderen etwas Gutes tun soll, dass man sich nicht nur um sich selbst drehen soll. «Niemand findet einfach so den Weg zum guten Leben», sagt sie, sie trinkt ihren ­Latte macchiato in winzigen Schlucken, «die Mehrheit muss kämpfen. Ich bin der Meinung, dass die grossen Leistungen auf den Schattenseiten des Lebens zu finden sind.» Darum geht es in ihrem Buch, um einen Weg zum guten Leben, um die Frage, was aus einem geworden wäre, wenn man in andere Umstände hineingeboren worden wäre. «Die Lotterie der Geburt», wie sie sagt.

«Ich bin der Meinung, dass die grossen Leistungen auf den Schattenseiten des Lebens zu finden sind.»Sabine Dobelli

Der Seelenfänger

«Der Duft des Lebens» dreht sich um Aviv, dessen Mutter bei der Geburt stirbt. Er wächst bei der kinderlosen Hebamme auf, die ihn entbunden hat, wird Glas­bläser. Und fasst den Auftrag, für den zwielichtigen Arzt Kaminski fünfzig kleine Glasfläschchen zu blasen. Kaminski will damit den letzten Atemhauch von Sterbenden einfangen, um sich daraus eine vollkommene Seele zu destillieren. Der Einzige, der ihn aufhalten kann, ist Aviv.

Das ist die grob umrissene Handlung des Buchs, das sorg­fältig, aber stellenweise etwas gar blumig geschrieben ist. Im Buch gibt es, wie im Märchen, die klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Und es gibt die Ge­wissheit, dass am Schluss alles gut sein wird. «Ich möchte Hoffnung geben», sagt Dobelli. Man könnte auch sagen: Es ist ein Wohlfühl­roman für Suchende. Mit dem ­Fokus aufs Positive ist sie nah bei ihrem Mann und seinen Themen.

«Aber Rolf ist immer vernunftorientiert und rational. Für ihn gibt es nichts, was man nicht erklären kann, während ich noch andere Möglichkeiten zulasse.» Sie trinkt einen winzigen Schluck. «Ich glaube an die Seele. Ich bin romantischer.» Und es gibt einen Grundsatz: «Über Geschriebenes reden wir nie. Wir zeigen einander die Texte erst, wenn sie fertig sind.» Dann aber sprechen sie ­einander zu, Rolf Dobelli war es auch, der seine Frau überzeugte, für ihren ersten Roman einen Verlag zu suchen. Mit dem Ullstein-Verlag hatte sie trotz Pseudonym bald einen grossen Verlag an der Angel.

Drei Monate liegen

«Ich hatte Glück», sagt sie. «Ich komme aus einer einfachen Familie, musste hart arbeiten für ­alles, auch für mein Studium.» Sabine Dobelli ist eigentlich Psychologin, sie zog von Hamburg nach Luzern, um ihrem Mann näher zu sein, arbeitete in der Hirnforschung. Als sie mit den Zwillingen schwanger war, musste sie drei Monate im Inselspital liegen.

Diese Zeit war entscheidend: Sie verliebte sich in die Stadt, die sie anfangs noch zu Fuss erforschen konnte – und sie widmete sich dem Schreiben, etwas, das sie auch im Liegen tun konnte. Nach der Geburt der Kinder entschied sie sich, ganz auf diese Karte zu setzen. Jeden Tag von 9 bis 15 Uhr sitzt sie am Schreibtisch, dann holt sie die Kinder aus der Mittagsbetreuung ab. «Beim Betreuungsangebot gäbe es noch Verbesserungspotenzial, aber das ist wirklich das Einzige, was an Bern nicht perfekt ist», sagt sie und nimmt einen winzigen Schluck.



Clara Maria Bagus: «Der Duft des Lebens», Ullstein, 344 Seiten. (Berner Zeitung)