«Unsere Tochter verschwindet in eine Art Dunkelheit»

Zu Asperger gehört oft eine ausserordentliche Fähigkeit, sich zu fokussieren. So wie andere Aspergerkinder mathematische Sonderfähigkeiten ausbilden, hat Greta Thunberg sich immer tiefer in die Auswirkungen des Klimawandels eingearbeitet und seither den Eindruck in einer völlig irren Schizowelt zu leben: Wie können alle weitermachen wie bisher, wenn doch klar ist, dass das grundverkehrt, weil irreversibel zerstörerisch ist?

Zeitdiagnosen und Krankheitsmoden

Während Greta aber in ihren Interviews und Reden die Dinge so beeindruckend nüchtern auf den Punkt bringt, beschreibt ihre Mutter die Krankheit ihrer Tochter zuweilen mit irritierend begeistertem Pathos. Etwa wenn sie schreibt, ADHS und Asperger seien eine «Superkraft», ein «Über-den-Tellerrand-Hinausblicken, von dem so viele Künstler sprechen.» Im Anschluss daran imaginiert sie eine Massenbewegung «ausgebrannter Menschen auf einem ausgebrannten Planeten» und setzt so metaphorisch die eigene Erkrankung mit der Zerstörung des Planeten in eins – wodurch der Burn-Out zur direkten psychosomatischen Konsequenz der ökologischen Krise wird.

Mag sein, dass sich «die Anzahl der ADHS- und Autismusdiagnosen in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt» hat, wie sie schreibt, aber wer dazu recherchiert, findet Texte, die erklären, dass nicht die Zahl der Erkrankungen explosionsartig zugenommen hat, sondern dass heute mehr Schwankungen des Charakters als Krankheit gedeutet werden als vor fünf Jahren – und dass es Zeitdiagnosen und Krankheitsmoden gibt. Wenn man aber Äpfel mit Birnen vergleicht, kommen Kraut und Rüben dabei raus. Me too , Feminismus, Krankheitssymbolik und Leistungsdogma, streckenweise wird da alles mit der Klimakrise zu einem etwas unübersichtlichen Gesamtszenario verrührt.

«Und wir wollen, dass ihr endlich sagt, wie die Dinge wirklich sind»

Greta selbst meldet sich auf Seite 99 erstmals zu Wort – mit einem Brief an uns, die Erwachsenen, die doch wissen, dass wir falsch leben und trotzdem immer so weiter machen, auf Kosten der Zukunft und all jener, die darin werden leben müssen. Dieser Brief ist klar und konsistent, so wie alles, was danach von ihr an Zitaten kommt. «Ihr sagt immer, dass (...) ihr alles Erdenkliche für eure Kinder tun würdet. Es klingt so zuversichtlich, wenn ihr das sagt. Und wenn ihr meint, was ihr sagt, dann hört uns bitte auch zu – denn wir wollen euren übertriebenen Elan nicht. Wir wollen eure Geschenke nicht, eure Pauschalreisen und Hobbys, eure ganze grenzenlose Freiheit. Was wir wollen, ist, dass ihr euch in der akuten Nachhaltigkeitskrise, die um euch herum in vollem Gange ist, ernsthaft engagiert. Und dass ihr endlich sagt, wie die Dinge wirklich sind.»

Das ist die Stärke dieses Buchs: Gretas klare Stimme, die den Konsumirrsinn genauso unverantwortlich findet wie das feige Gesäusel vom sanften Umstieg. Wie kann man noch ernsthaft glauben, dass beides geht: Wohlstand as usual und ökologisch leben. Es bräuchte radikales Umsteuern. Bisschen Teslafahren reicht nicht.

Das Buch erschien in Schweden im Herbst letzten Jahres. Es endet deshalb kurz bevor sich Greta erstmals in Stockholm auf die Strasse setzte. Das Paradoxe beim Lesen: Je lieber man dieses Mädchen gewinnt, desto klarer kristallisiert sich das Gefühl heraus, dass man dieses Buch gar nicht lesen sollte. Dass es Greta selbst wahrscheinlich lieber wäre, wenn man stattdessen Vorträge des Klimaforschers Kevin Anderson auf Youtube anschaut. Wenn man endlich konsequenter lebt. Und wenn man sie selbst nicht die Last tragen lässt, dass sie, die noch vor Kurzem nicht mit anderen Menschen sprechen konnte, multiple Symbolfigur, kindliche Unschuld, Stimme einer Generation und Seherin des Untergangs sein muss.

