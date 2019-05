Und plötzlich hören alle zu

Was macht gelungenes Vorlesen aus? «Die Geschichte ist wichtig, aber entscheidend ist das lebendige Vorlesen», sagt Eva Blaser. «Kinder lieben Tier- und Abenteuergeschichten. Es braucht ein wenig Action, aber nicht zu viel, sonst werden sie unruhig.»

Zeit sei ebenfalls ein Faktor. Denn es kommt nicht nur auf die Story an, sondern auch darauf, was zwischen Kind und Erwachsenem geschieht. Wenn der Bub oder das Mädchen sich an Mutter, Vater oder Grosseltern kuschelt, nachfragt und mitfiebert, kommt man sich so nahe wie selten.

Die Lesung ist zu Ende. Viele der Mütter besuchen mit ihren Kindern noch das Café, die Lesbar, in der Bibliothek. Sie gönnen sich einen Kaffee, die Kinder bekommen ein Muffin.

www.schweizervorlesetag.ch

Caramel steht zu sich selbst

Für wen? Kinder ab drei Jahren.

Worum geht es? Die Katze Caramel glaubt, sie sei eine kleine Maus. Und genau so verhält sie sich auch: Sie hat vor allen Angst. Deshalb ist sie ein leichtes Opfer und wird von anderen geplagt. Ausgerechnet eine Maus zeigt ihr dann, wer sie wirklich ist.

Was ist besonders gut? Kinder fasziniert die Geschichte von der Katze, die lernt, sich zu wehren. Es gibt wenig Text, was ideal ist für kleinere Zuhörer, und grosse Bilder, auf denen viele Details zu sehen sind. Besonderer Clou: Es handelt sich um Fotos, in die Bilder von den handelnden Tieren hineingezeichnet sind.

Milena Thurnherr/Gisela Sutter: «Caramel – Die Katze, die glaubte, sie sei eine kleine graue Maus», Bücher und Briefe – geschriebene Medizin, 29 Seiten.

Wie leben die Tiere bei uns?

Für wen? Kinder ab vier Jahren.

Worum geht es? Dieses Buch ist weniger klassische Vorleselektüre als vielmehr ein Mitmachbuch: Kinder können Vögel im Gartenbild suchen, Tiere ausschneiden und aufkleben und dem Maulwurf helfen, Würmer zu finden. Dazu gibt es kurze Texte mit Informationen.