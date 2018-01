Swiss Cheese oder Emmentaler?

Lisi Bigler (Heidi Maria Glössner) lebt den amerikanischen Traum im Herzen des Emmentals, inklusive Traumfängerdeko und Sternenbannerbettwäsche. Die Sehnsucht nach den Vereinigten Staaten hinterlässt aber nicht nur in Filmen wie «Die Herbstzeitlosen» Spuren. Line-Dance-Veranstaltungen boomen, das Trucker- und Country-Festival Interlaken hat sich längst über die Oberlandgrenze hinaus etabliert, und manch ein Schweizer Burger-Fan tüftelt an seiner hauseigenen BBQ-Sauce.

Romantisierte Schweiz

Auf der anderen Seite des Ozeans wird die Schweiz ebenso romantisiert: Ein paar herausgeschnittene Löcher machen jedes Käseerzeugnis zum verehrten Swiss Cheese, rund um Bergseen wie den malerischen Lake Tahoe finden sich unzählige Motels im Chaletstil, und in einst von Schweizer Auswanderern gegründeten Städtchen wie New Bern in North Carolina wird das «Grüessech» ebenso gepflegt wie das Bärenwappen.

Zum Verwechseln ähnlich

So kann es schon mal vorkommen, dass sich Szenen und Landschaften – bei allen Unterschieden zwischen dem sehr kleinen und dem ganz grossen Land – zum Verwechseln ähnlich sehen. Geri Stocker macht dies in seinem Fotobuch «Swiss America – Amerikanische Schweiz» sichtbar. Während dreier Jahrzehnte berauschte der 67-jährige Basler mit seinen SRF-Musikprogrammen «Country Special» und «On the Road Again» die Fans des ­traditionellen US-Sounds und lieferte den Soundtrack zur einen oder anderen Gedankenreise.

Dann machte er sich mit seiner Fotokamera selbst auf die Reise und auf die Jagd nach amerikanischen Spuren in der Schweiz und typisch Schweizerischem in den USA. Ein mal amüsanter, mal verblüffender Bilderreigen – oder, wie die Amerikaner sagen: Awesome!

Geri Stocker: «Swiss America – Amerikanische Schweiz»,erschienen im Mondberg-Verlag, 180 Seiten. (Berner Zeitung)