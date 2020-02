Süchtig nach Geschichtslektionen

Wer soll das lesen? Wer ein Faible für Fabelwesen, Medizingeschichte und schaurige Geschichten hat. Für Zartbesaitete ist dieser Krimi allerdings nicht geeignet. Zu viel Blut, zu viel Londoner Underground.

Jess Kidd: «Die Ewigkeit in einem Glas», 399 Seiten, Dumont, ca. 31 Franken.

Zweiter Weltkrieg: Unter den Trümmern

Worum geht es? Bath, 1942: Im Chaos eines Bombenangriffs ist der kleine Davy plötzlich unauffindbar. Frances, die auf den Jungen aufpassen sollte, macht sich auf die Suche. Schon einmal ist ein Kind verschwunden: ihre Freundin Wyn, nach einem Streit – 24 Jahre zuvor. Ausgerechnet in dieser schicksalhaften Nacht hat der Einschlag einer Bombe das Skelett eines Kindes zutage gebracht. In den Trümmern findet Frances nicht nur Wyn, sondern auch die Auflösung von Rätseln aus der Vergangenheit.

Warum ist das so spannend? Dass Katherine Webb eine Meisterin der Unterhaltungsliteratur ist, wissen wir schon lange. Doch in diesem Buch baut sie eine Spannung auf, die es mit einem Hitchcock-Film aufnehmen kann. Und: Das Leben während eines Bombenanschlags, das ist auch heute leider noch traurige Wirklichkeit, wenn auch nicht in England.

Wer soll das lesen? Anglophile Leserinnen und Fans der britischen Autorin.

Katherine Webb: «Die Schuld jenes Sommers», 464 Seiten, Diana, ca. 29 Franken.

Nachkriegszeit: Dior. Heute, morgen, allezeit

Worum geht es? Frankreich, 1944: Die Amerikanerin Copper ist ihrem Mann, einem Kriegsreporter, nach Paris gefolgt. Seit dem Ende der deutschen Besatzung herrscht in der Stadt – trotz Entbehrungen und Schwarzmarkt – eine vibrierende Aufbruchstimmung. Auch Copper ist es leid, nur als Sekretärin für ihren Mann zu arbeiten und dessen Untreue zu erdulden. Zufällig begegnet sie Christian Dior, wird seine Muse und taucht ein in eine schillernde Welt internationaler Künstler und Bohemiens. Und weil das kein Märchen ist, läuft nicht alles so rund; oder anders: Während Paris aufblüht, droht Coppers Glück wieder zu zerbrechen.

Was soll daran so spannend sein? Alles. Wie lebt es sich im Paris der Vierzigerjahre? Wie überlebt man? Wie ist es möglich, dass in einer gebeutelten Stadt ein Modeimperium entstehen kann? Und, und, und.

Wer soll das lesen? Modeinteressierte – der Autor zeichnet ein schönes, ehrliches Bild der späteren Modeikone.

Marius Gabriel: «Die Muse von Dior», 384 Seiten, Rowohlt, ca. 19 Franken.

Kalter Krieg: Liebe, Spionage und Schiwago

Worum geht es? Können Worte zu Waffen werden? In diesem Roman schon, hier soll der Klassiker «Doktor Schiwago» die Welt verändern. Olga Iwinskaja, die Geliebte von «Schiwago»-Schriftsteller Boris Pasternak, wird verhaftet: Moskau will verhindern, dass Pasternaks Roman erscheint. Olga hält trotz widriger Umstände an ihrer Liebe fest. Gleichzeitig will in den USA die CIA den Widerstand in der Sowjetunion wecken, unter anderem mit Literatur. Für die Mission wird Irina angeworben und von der Agentin Sally ausgebildet. Die beiden verlieben sich.

Warum ist das so spannend? So viele Spannungen, im grossen Ganzen und im Kleinen, sowie ein Buch, das nicht erscheinen darf: Das ist ein atemberaubender Geschichtsthriller! Obwohl nicht gemordet wird. Jedenfalls nicht offensichtlich.

Wer soll das lesen? «Doktor Schiwago»-Fans natürlich. Und alle, die sich an die 1950er-Jahre erinnern können.

Lara Prescott: «Alles, was wir sind», 475 Seiten, Rütten & Loening, ca. 29 Franken.