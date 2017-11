Stefan Gubser ist der Froschkönig

Der Frosch spricht quakend. Beim näheren Hinhören stutzt man. Ist das nicht die Stimme des «Tatort»-Kommissars, die da aus dem CD-Player der Kinder tönt? Doch, das ist sie. Stefan Gubser (60), bekannt als Kommissar Reto Flückiger, ist nun Märchenonkel. Er erzählt Grimm-Märchen. Schlüpft in die Rolle des Tapferen Schneiderleins und ist sich auch nicht zu schade, den Froschkönig mit vollem Stimmeinsatz zu mimen.

Schuld trägt seine 36-jährige Tochter Stefanie Gubser. Eines Tages im Sommer vor einem Jahr kam sie zu ihm: «Du, ich habe eine Idee, komm, wir nehmen zusammen Schlaflieder und Märchen auf.» Am Vorabend war sie zu Besuch bei ihrem 2-jährigen Göttibuben gewesen. Als sie ihn zu Bett brachte, erinnerte sie sich an ihre eigene Kindheit, ihre Mutter hatte ihr vor dem Einschlafen immer vorgesungen. «Es wäre mega­lässig, wenn ich ihm eine CD mit Nachtliedern und Märchen aufnehmen könnte», dachte sie.

Traditionell

Und dann ging es laut der aus­gebildeten Sängerin Stefanie Gubser «zack, zack». «Wie hätte ich nicht mitmachen können bei dieser wunderbaren Idee meiner Tochter?», fragt Stefan Gubser. Und da der Schauspieler kurz darauf beim Verlegerehepaar Gabriella und Frank Baumann-von Arx zum Essen eingeladen war, holte er gleich den Wörtersee-Verlag mit an Bord. Aus dem CD-Projekt ist ein Buch geworden: «Di gschtifleti Gans» beinhaltet nun traditionelle Grimm-Märchen auf Schweizerdeutsch, dem Buch liegen zwei CDs bei, auf denen Stefan Gubser erzählt und seine Tochter Schlaflieder singt.

Stabil

Es ist nicht das einzige Kinderbuchprojekt von Prominenten. Immer wieder wagen sich Musiker und Autoren an Kinder­bücher, sei es die Zürcher Romanautorin Dana Grigorcea («Mond aus», 2016), der Berner Kolumnist Bänz Friedli («Machs wie Abby, Sascha!», 2017) oder nun eben Schauspieler Stefan Gubser.

Es sind nicht zufällig Kinderbücher. Schliesslich werden Kinderbücher immer noch gut verkauft. Es ist im serbelnden ­Buchmarkt einer der wenigen Bereiche, die wachsen, vor allem gegenüber den Romanen legte er zu (siehe Grafik). «Der Kinderbuchhandel ist gemessen an den anderen Warengruppen im Buchhandel einer der stabilsten Be­reiche», sagt Herwig Bitsche, ­Verleger des Kinderbuchverlags Nord-Süd.

Fast gleich klingt es bei Konkurrent Orell Füssli: «Bei stagnierenden Absätzen im deutschsprachigen Buchmarkt hat sich in den letzten Jahren das Segment Kinder- und Jugendbuch überdurchschnittlich gut entwickelt», sagt der Medien­verantwortliche Ronny Förster. Er hat noch etwas anderes fest­gestellt: «Eltern und Verwandte setzen gern auf Bewährtes. Viele erinnern sich an schöne Vorlesemomente in ihrer Kindheit. Das möchte sie ihren Kindern weitergeben.» Auch Herwig Bitsche von Nord-Süd sagt: «Im Bilderbuch überwiegen die Klassiker und die bewährten Standards.»

Zurück zum Froschkönig. Neues wird in den Grimm-Märchen von Stefanie und Stefan Gubser nicht aufgetischt. Sie bieten also genau das, was Schweizer Kinderbuchkäufer wollen. «Di gschtif­leti Gans» wurde von Verleger Frank Baumann selbst illustriert (er hat auch bei den Aufnahmen Regie geführt), die Bebilderung wirkt etwas gar comichaft. Doch die CDs sind gelungen. Stefanie Gubser singt wunderbar fragil und zart. Und Stefan Gubser macht sich sehr gut als Märchenonkel. Auch wenn er sagt: «Der Ausflug in die Märchenwelt war wunderschön, aber einmalig.» Vor allem mit der quakenden Stimme des Frosches habe er anfänglich Mühe gehabt, «aber dann war es genau das, was mir enorm gefallen hat».

Stefanie und Stefan Gubser: «Di gschtifleti Gans, Grimm-Märli und Schlafliedli zum Läse und Lose», Wörtersee. (Berner Zeitung)