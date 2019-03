Die bevorstehende Trennung ist gesetzt. Der Sohn Timon bleibt bei Antonia. Um ihn, den «Balg», dreht sich der Roman. Es ist die alltägliche, aber grausame Geschichte eines missverstandenen Kindes. Antonia ist als alleinerziehende Mutter überfordert. Auch als Timon in den Kindergarten kommt, wird sein Leben nicht einfacher. Er schlitzt die Kissen im Schulraum mit einer Schere auf. Die Lehrerin versteht nicht, dass er nur die weissen «Schafe» darin befreien wollte. Das Etikett Problemschüler wird ab jetzt an ihm haften bleiben.

Beklemmend

Tabea Steiner sitzt in ihrem Künstleratelier in Zürich-Altstetten und erzählt von Timon. Dieses ungestüme Kind liegt ihr am Herzen. Engagiert versetzt sie sich im Gespräch in Timon hinein. Die 38-Jährige hat zwar selber keine Kinder, doch sie ist ausgebildete Primarlehrerin und macht Stellvertretungen. «Die sogenannt schwierigen Kinder sind doch immer diejenigen, an die man sich am längsten erinnert», sagt sie.

In ihrem Roman gehe es ihr um die Frage, wie man mit solchen Mädchen und Buben umgehen solle. «Ich finde es sogar wichtig, dass sie unsere Gesetzmässigkeiten infrage stellen.» Doch was dabei passiert, tut weh – allen Beteiligten. In «Balg» schaut die Autorin tief in die Abgründe menschlicher Beziehungen. Mit ihrer schnellen Sprache schafft sie eine Eindringlichkeit, welche die Geschichte erschütternd nachvollziehbar macht.

Es handelt sich um das erste Buch von Tabea Steiner. Bisher hat sie sich als Literaturveranstalterin einen Namen gemacht. Sie hat das Thuner Literaturfestival Literaare ins Leben gerufen, das heute in die 14. Ausgabe startet. Am Sonntag wird sie in dessen Rahmen ihren Debütroman vorstellen. Zudem organisiert Tabea Steiner das Lesefest Aprillen, das jährlich im Stadtberner Schlachthaus-Theater stattfindet. Doch sie ist nicht nur im Raum Bern tätig, sondern auch auf nationaler Ebene: Sie sitzt in der Jury, welche die Schweizer Literaturpreise vergibt.

Nach Zürich gezogen ist die Autorin vor rund drei Jahren «der Liebe wegen». In Bern hatte sie früher Germanistik und Geschichte studiert und in Thun gewohnt. Ursprünglich stammt sie allerdings aus der Ostschweiz. Dort ist Tabea Steiner in einem 300-Seelen-Dorf aufgewachsen.