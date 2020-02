Solche Leute möchte man nicht treffen

Ihren ersten Roman hatte sie noch so rausgehauen: Sie war pleite und wollte berühmt werden, also habe sie halt ein Do-it-yourself-Buch gelesen und wumms: Man-Booker-Prize-Shortlist. So hat sie es jedenfalls dem «Guardian» erzählt. Für den Literaturbetrieb natürlich eine Unverschämtheit: jemand, der aus finanziellen Gründen einen Bestseller schreibt, erfolgreich? Und auch noch, ohne sich zu quälen? How dare she.

Wenn man Ottessa Moshfegh in Los Angeles anruft, sagt sie, dass sie das Interview im «Guardian» bereue, manchmal zumindest. «Es hat mich gelehrt, dass mir öffentliche Wahrnehmung egal sein muss. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich morgens anziehen und dabei ständig darüber nachdenken, was die Menschen über Ihr Outfit denken, die Sie sowieso hässlich finden. Man muss sich doch aber für die Menschen anziehen, die denken, hey, die ist eine Göttin.»

Gewaltfantasien und geschwollene Geschlechtsteile



Moshfegh schreibt also für die, die sie für eine Göttin halten. Und auch, wer das nicht tut, kann sie als Autorin schätzen. Nicht, weil sie sich kompromisslos menschlicher Schwäche widmet, weil sie die Stufen in die niedersten Gedanken ihrer Charaktere hinabsteigt. Sondern weil sie, während sie das tut, immer den Respekt vor ihnen als Menschen aufrechterhält. Nicht gerade eine leichte Aufgabe angesichts ihrer Figuren.

Die Menschen in «Heimweh nach einer anderen Welt» haben Gewaltfantasien, krankhaft geschwollene Geschlechtsteile oder wenigstens Mundgeruch. Jeb, der Rentner, der von seiner jungen, hübschen Nachbarin derart besessen ist, dass er seine Mahlzeiten nur noch im Keller direkt an der Wand einnimmt, weil er da ihre Geräusche am besten hören kann. Oder Mr. Wu, der schon seit ewigen Zeiten in die Frau von der Videospielhalle verliebt ist. Kaum erhält er allerdings die erste anzügliche Textnachricht seiner Flamme, ist er so angewidert, dass er im Puff Ablenkung sucht («Geben Sie mir einfach die Dümmste, die Sie haben»).

Es gibt frustrierte Lehrerinnen, die sich in der Freistunde im Schlafsack im Klassenzimmer einmummeln, weil sie daueralkoholisiert sind, erfolglose Attraktive, attraktive Erfolgreiche (davon allerdings weniger). Moshfeghs Buch ist ein Secondhandladen der unerfüllten menschlichen Sehnsüchte, die schon angefangen haben, nach Schrank zu miefen. Jeder Zweite in «Heimweh nach einer anderen Welt» ist antriebslos, jede Dritte ist abstossend, und es geht fast ständig um Sex und Körper.