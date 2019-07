Siebenmal grüsst das Murmeltier

Siebenmal hintereinander folgen wir in diesem Buch demselben Ereignisablauf. Auftauchen aus dem Wasserbecken des Hallenbads, Losrennen durch einen Flur, Ankommen im Haus mit den zur Schlacht aufgestellten Bleisoldaten im Kinderzimmer, einer Katze, die um die Beine streicht, einer Reproduktion von Leonardos «Dame mit dem Hermelin» an der Wand, Mozart-Klänge aus dem Salon.

Und doch gelangt man jedes Mal in eine andere Geschichte. Mal ist die Erzählfigur ein Mann, mal eine Frau, mal ist sie älter, mal jünger. Mal befindet sie sich zu Hause sofort beim Liebesakt im Bett, mal im Ehekrach. Mal Krieg, mal Frieden.

Ist es ein literarisches Experiment?



Es ist in diesem Buch, als würde ein einziger Erzählstrang in ein Spektrum unterschiedlicher Fäden aufgedröselt. Ein festes Lebensmuster verrutscht zur offenen Kombinatorik. Ist das nun ein literarisches Experiment? Ein Spiel mit den Formen in der Art Arno Schmidts oder Georges Perecs? Der Versuch eines kubistischen Erzählstils mit Vielfachperspektive?

Es ist der erste Roman des amerikanisch-französischen Autors Jonathan Littell seit seinem internationalen, mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten, zugleich hoch umstrittenen Bestseller «Die Wohlgesinnten» über einen SS-Offizier (2006). Nicht aber sein erstes erzählendes Buch. Unter demselben Titel «Eine alte Geschichte» erschien 2012 ein Band von ihm. Er enthielt bereits zwei Sequenzen des Emporsteigens aus dem Schwimmbecken und des Losrennens ins eigene Leben.

Nach dem Erscheinen jenes Bandes habe sich jedoch herausgestellt, dass der Stoff weiter in ihm rumorte, erklärte der Autor beim Erscheinen dieser «neuen Version». So habe er nicht anders gekonnt, als sich noch einmal hinzusetzen und weiterzuschreiben.

Was ändert es aber, ob eine jeweils immer wieder andere Figur zweimal oder siebenmal aus dem Wasser steigt? Der Unterschied ist vergleichbar mit dem zwischen einem zwei- und einem siebenflügeligen Tafelbild. Was sich ändert, ist der Gesamteindruck. Kein Doppelflügel, sondern ein Panorama. Gleichzeitig erinnern die Sequenzen in der mehrfachen Wiederholung an ein Daumenkino mit dem immer selben Bewegungsablauf. Und in dieser Spannung zwischen einer kinematografisch sich jagenden Bilderflucht und der Statik eines Flügelbilds oszilliert der ganze Roman.