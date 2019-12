Sie wollte schön sein, dann war sie tot

Claire, die Psychiaterin, die nach Jahren in Frankreich nach Bogotá, dem Grossstadtmoloch auf über 2600 Meter Höhe in den Anden, zurückgekehrt ist, erkennt, «was alles kaputt und faul ist in diesem Land, in dem der Wert von Frauen an der Grösse des Hinterns, der Form ihrer Brüste und ihrer Wespentaille gemessen wird». Und sie hasst das «mafiöse Universum, das seit über dreissig Jahren die Ästhetik dieses Landes und die Weltanschauung von Verbrechern, Politikern, Unternehmern und allen prägt, die auch nur die geringste Berührung mit der Macht haben». Sie gehört zwar selber zur mehrbesseren Gesellschaft in Bogotá, möchte jedoch anders sein.

Im edlen Beautysalon «Haus der Schönheit» lernt sie Karen kennen, die Titelfigur, die in der Küstenstadt Cartagena ihr Kind bei ihrer Mutter zurückgelassen hat, um in der Hauptstadt Geld zu verdienen. An ihrem Arbeitsort wird die Kosmetikerin täglich mit der Upperclass konfrontiert; sie weiss, «wer Probleme mit Brustimplantaten hatte, wer sich scheiden lässt, wer einen Geliebten hat, wem Hörner aufgesetzt werden, wer an Brückentagen nach Miami fliegt». Ein weiblicher Teenager lässt sich bei ihr die Schamhaare depilieren, um sich dann von ihrem Freund entjungfern zu lassen, nachdem das Vorhaben schon zweimal gescheitert war, weil sie nicht glatt genug gewesen sei. Am anderen Tag ist das Mädchen tot.

Die staatlichen Ermittler sind der Politik verpflichtet und nicht dem Opfer.

Eher schleichend entwickelt sich die Geschichte zu einem Krimi um diesen Todesfall. Die Eltern des Mädchens lassen nicht locker, und bald wird klar, dass der Täter aus einer einflussreichen Familie stammt. Die Sache eskaliert: Männer, die an der Vertuschung des Verbrechens beteiligt waren, werden auf der Strasse erschossen. Und die staatlichen Ermittler sind der Politik verpflichtet und nicht dem Opfer.

Der faszinierende Thriller verbindet eindrücklich die harten Realitäten des Lebens in Kolumbien mit dem Kriminalfall, der seine Wurzeln in der gesellschaftlichen Kultur des Landes hat. Und es ist nebenbei auch eine Geschichte über den schwierigen Versuch von zwei Frauen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen.

