Hauptfigur hat viele Fans

Das Echo auf den ersten Krimi, der auch im Stauffacher auflag, war positiv. Die Leserinnen und Leser meldeten sich oft direkt bei «ihrer» Buchhändlerin. Vor allem die Person des Rentners Robert Hofer fanden viele sympathisch. Sie konnten sich mit dem Durchschnittsberner identifizieren, der in einer schwierigen Lebenssituation steckte – seine Frau war gerade gestorben, er hatte das Haus verkauft undlebte vorübergehend in einer Pension.

«Die Leser machten sich Sorgen um ihn und fragten mich immer wieder, wie es denn jetzt mit ihm weitergehe», erzählt Regine Frei. So stellte sie Robert Hofer in den Mittelpunkt des zweiten Buches und sorgte dafür, dass er in eine schöne Wohnung in der Länggasse zieht und Grossvater wird. Seither hat der Rentner in jedem ihrer Romane eine tragende Rolle.

Regine Frei bringt teilweise auch Nachbarn oder Bekannte in ihren Geschichten unter. Und sogar sich selbst. In «Frau im Schatten» gibt es beispielsweise eine Szene, in der Polizisten sich vor einem Türschild fragen, ob der Name Kunisch wohl schweizerisch sei oder nicht. «Kunisch» heisst Regine Frei mit Mädchennamen. Die Antwort steht nicht im Buch, aber die Autorin verrät sie: Es handelt sich um densudetendeutschen Namen ihres Vaters.

Relativ wenig Gewalt

Bei ihrer Arbeit im Stauffacher ist Regine Frei zurückhaltend, wenn es um ihre Werke geht: «Wenn sich ein Kunde für Krimis interessiert, frage ich immer zuerst nach seinen Vorlieben.» Als Buchhändlerin weiss sie, dass ein Käufer nur zurückkommt, wenn er sich gut beraten fühlte. «Falls ich den Eindruck habe, es dürfe etwas Unblutiges und ein wenig Humorvolles sein, dann zeige ich auch meine Bücher. Ich sage aber nicht sofort, dass ich sie geschrieben habe. Erst wenn der Kunde nachfragt, oute ich mich manchmal.»