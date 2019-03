Seine Krimis gehen unter die Haut

Ein atemberaubender Thriller

In «Die Spur des Geldes» schickt Peter Beck seinen taffen Helden Tom Winter zum dritten Mal auf eine rasante Höllenfahrt. Winter leitete früher eine Sondereinheit der Bundespolizei. Jetzt arbeitet er als Sicherheitschef einer international tätigen Schweizer Privatbank mit Hauptsitz in Bern. Routinemässig muss er das Konto eines unter mysteriösen Umständen tödlich verunglückten Kunden überprüfen, eines Brunnenmeisters der Berliner Trinkwasserversorgung.

Dabei gerät er in Teufels Küche: Ein diabolischer russischer Oligarch plant, mit einem Virenanschlag Millionen Menschen in der westlichen Welt zu verseuchen. Entsprechend hartnäckig und ohne Rücksicht auf eigene Gefährdung jagt Winter den Terroristen und dessen Komplizen europaweit: von Berlin bis nach Istanbul, von einer Villa am Vierwaldstättersee bis in ein Labor am Kaspischen Meer.

Laufend manövriert er sich in äusserst brenzlige Situationen, aus denen er sich im letzten Moment mithilfe von List und Kampfkunst befreien kann. Erholung findet er – und mit ihm die Lesenden – beim Schwimmen in der kühlen Aare. Und in einer diskreten Liebesgeschichte mit einer unerschrocken loyalen jungen Frau.

Der Berner Autor erzählt seine Geschichte nicht nur in rasantem Tempo und voller verblüffender Überraschungen, er hat auch die Details sorgfältig ausgearbeitet: Psychologisch geschult, macht er sich die Mühe, seine Figuren bis zu den kleinsten Nebenrollen glaubhaft zu charakterisieren; sogar die zerstörerische Obsession des Bösewichts begründet er anrührend in einem kindlichen Trauma. Die Abläufe in der Bank und bei der Polizei hat er präzise recherchiert, und anschaulich schildert er sowohl das Berner Lokalkolorit als auch die internationalen Tatorte.

All das macht auch Peter Becks neuen Roman zu mehr als routinierter Unterhaltung. Er wirkt wie das Drehbuch zu einem beim Lesen im Kopf ablaufenden Thriller.