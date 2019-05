Punks haben keine Angst

Keine andere Zeit, sagt Paul Ott, habe sein Leben mehr geprägt als die 1970er-Jahre in Bern – in der Punkszene. «Ich war schon etwas über zwanzig und war mir bewusst, dass das die letzte Gelegenheit sein würde, bei so etwas Grossem dabei zu sein – bei einer weltweiten Jugendbewegung.»

Vor allem die Selfmade-Mentalität der Szene hat ihn nie mehr losgelassen: Das Gefühl, dass man alles selber machen kann. «Ich habe die Dinge ein Leben lang immer gleich angepackt. Nach der Zeit als Punk hatte ich nie mehr vor etwas Angst.»

Auch die legendäre Berner Band Grauzone befindet sich derzeit auf Zeitreise in die Geschichte des Punk: Stefan Eicher legt ihre Platten neu auf. Den Anfang macht «Eisbär», die Erkennungsmelodie einer Generation.

Bücher, Platten, Bücher

Heute trägt Paul Ott ein dunkles Hemd, eine Bügelfaltenhose, ist nicht mehr ganz so schlank und das weisse Haar schon etwas licht. Er ist 64 Jahre alt, ledig und geniesst die Frühpension. In seiner Wohnung im Berner Breitenrainquartier ist es etwas dunkel zwischen all den Büchern, Schallplatten, Ordnern und nochmals Büchern. Geboren am Bodensee, ist er 1974 nach Bern gezogen, um hier Germanistik und Kunstgeschichte zu studieren, später wurde er Gymnasiallehrer.

Kurz nach dem Studium war er eine Weile arbeitslos und schrieb seinen ersten Krimi, der 1987 herauskam. Heute hat er unter dem Pseudonym Paul Lascaux mehr als ein Dutzend verfasst. Er hat kulturelle Veranstaltungen aller Art organisiert und das Krimifestival Mordstage ins Leben gerufen, wofür er 2011 den Spezialpreis der Literaturkommission der Stadt Bern erhielt.

Seine Krimis haben schon von allerhand gehandelt. Von Regionen und ihren Speisen. Von historischen Ereignissen, die in die Gegenwart hineinwirken. Nun hat er sein Leben in der Berner Punkszene zum Stoff für seinen jüngsten Krimi «Der Tote vom Zibelemärit» gemacht.

«Ich hatte immer schon gern Musik», sagt Ott. «Dann wurde die Rock- und Popmusik aber so bombastisch. Plötzlich ging es nur noch um symphonische Kompositionen.» Das sei ihm zu langweilig gewesen. «Punk war dann so eine Art Rock-’n’-Roll-Aufschrei.» Das erste Mal Punk gehört hat er 1976 in Zürich.