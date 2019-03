Ohio ist näher, als man denkt

Zudem zeigt er elegant anhand persönlicher Tragödien gesamtgesellschaftliche Probleme auf. Stephanie Cordeliers Vater war Alkoholiker. Der Autor schreibt, gestützt auf Zahlen des Bundesamts für Statistik: «Nie zuvor und nie danach wurde in der Schweiz so gebechert wie 1880.» Und vor allem: «Wer trank, trank nicht, sondern soff.» Das Phänomen ist unter dem Namen Branntweinpest in die Geschichtsbücher eingegangen.

Tritt als Slammer auf

Als promovierter Historiker kennt Benedikt Meyer diese Probleme. Doch «Nach Ohio» ist kein wissenschaftliches Buch, sondern ein historischer Roman. Der Autor hat zum Glück keine Mühe damit, Fakten zu ver­dichten und zugunsten der Geschichte Details wegzulassen oder neu zusammenzusetzen. «Man schreibt ein Buch ja nicht dafür, dass man ein Buch in den Händen hält, sondern für die Leser», betont er.

«Ich musste mich nie motivieren, nachzuforschen oder zu schreiben.» Benedikt Meyer, Historiker und Autor

Sein Erzähltalent stellt er auch an Science-Slams unter Beweis. Das sind analog zu literarischen Poetry-Slams Wettbewerbe, bei denen Wissenschaftler ihre Forschungsthemen in einem Kurzvortrag möglichst unterhaltsam präsentieren. Ab und zu tritt Benedikt Meyer sogar an Firmenanlässen als Science-Slammer auf. Und er schreibt Texte für verschiedene Kulturinstitutionen und Medien. Eine Festanstellung sucht er zurzeit nicht. «Ich schaue jetzt mal, wie es als freischaffender Historiker weiterläuft», sagt er.

Quer durch die USA

Benedikt Meyer mag es, sich Zeit zu lassen, um sich den entscheidenden Fragen anzunähern. Als er für sein Buch recherchierte, reiste er nicht etwa im Flugzeug, sondern im Containerschiff nach New York.

«Fliegen geht mir zu schnell, es killt den Planeten und überhaupt: die Ankunft per Schiff in der ‹Neuen Welt›! Dieses Bild, diese Vorstellung, da ist eine solche Kraft drin!», erklärt er. Wie seine Urgrossmutter vor 125 Jahren auf dem Dampfschiff wollte er diese Ankunft erleben. Auf dem Velo fuhr er anschliessend während dreier Monate quer durch die USA und folgte dabei den Spuren von Stephanie Cordelier.

Dieses Nachforschen beschreibt der Autor im Buch in einem zweiten Handlungsstrang. Damit bringt er der Leserin und dem Leser die Urgrossmutter noch näher. Sie ist keine abstrakte historische Figur, sondern fest in der Realität verwurzelt.

Auch in ihrer Lebensgeschichte stecken viele Themen, die nach wie vor aktuell sind: Erwachsenwerden, Emanzipation, Migration. Erschreckend ist allerdings, zu lesen, wie eingeschränkt um 1900 die Perspektiven als Frau waren. Die eigene Arbeit war immer in erster Linie Dienst an einem Mann – sei es als Wäscherin oder als Haushälterin.