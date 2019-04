«Oft ist das Schreiben ein verdammter Murks»

Peter Stamm



Schreibt in seinem Arbeitszimmer zuhause in Winterthur

«Eine Lektorin hat mir einmal gesagt, Herr Stamm, ein Schriftsteller muss beim Schreiben einen Baum sehen können. Seit wir vor 14 Jahren in dieses Haus am Stadtrand von Winterthur gezogen sind, ist mir dieser Ausblick gegönnt: Der Anbau, in dem ich mein Arbeitszimmer eingerichtet habe, hat ein grosses Fenster zum Garten, mein Blick fällt auf einen Apfelbaum.