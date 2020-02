Neue Hassverbrechen in Texas

Nach dem Meisterwerk «Bluebird, Bluebird» schickt die afroamerikanische Autorin Attica Locke in ihrem neuen Kriminalroman «Heaven, My Home» Darren Mathews erneut in die Provinz von Osttexas, wo ihn als Schwarzen auch der silberne Texas-Rangers-Stern auf der Brust nicht vor Anfeindungen schützt. Die Sache mit der rechten Bande eilt, denn soeben wurde Trump zum Präsidenten gewählt, und das FBI will handeln, «bevor das Trump-Justizministerium die Arische Bruderschaft mit einer Art Ehrengarde verwechselt».

Die Geschichte spielt in den Wochen zwischen der Wahl Trumps und seiner Amtsübernahme in Washington. Bereits da zeigt sich, dass diese Wahl das Land verändert: «Sie hatten mit Dingen zu tun, die sie noch nie erlebt hatten, Geschichten, die sie von den Älteren im Departement kannten: brennende Kirchen; die Verschandelung einer Moschee in Bryan; schwarze und braune Kinder, die in Speisesälen geschubst oder in Turnhallen angespuckt wurden; und eine Mexikanerin in kritischem Zustand, nachdem sie in Anwesenheit ihres Ehemanns und der drei Kinder auf einem Parkplatz in Fort Worth angegriffen worden war.»

Rassismus ist das zentrale Thema dieses Buchs. Er kommt in allen Schattierungen vor, von beiläufig und subtil über unverhohlen ausgedrückt bis zu aggressiv und gewalttätig. Locke, eine brillante Erzählerin, erliegt dabei aber nicht der Versuchung, das in simplem Schwarz und Weiss zu zeichnen. Denn ihr Buch handelt auch vom Zusammenleben verschiedener Gruppen, darunter amerikanische Ureinwohner, in Osttexas in den vergangenen Jahrhunderten.

Und ihre Figuren sind vielschichtig. Allen voran natürlich Darren Mathews, der unsicher ist «angesichts der Frage, wer er war oder woran er glaubte», und zudem mit Eheproblemen zu kämpfen hat.

Der Titel des Romans stammt aus einer Zeile des alten Folksongs «I Shall Not Be Moved», und Musik, vor allem der Blues, ist ein ständiger Begleiter und trägt viel zur Atmosphäre bei. Diese macht, zusammen mit der inhaltlichen Tiefe und Lockes Empathie für ihre Figuren, das Buch kraftvoll und berührend.

