Moskauer Motive

Der Moskauer Regisseur Kirill Serebrennikow, das merkt die Leserin an, musste indessen vom Hausarrest aus seine in Europa gefeierten Theater- und Opernaufführungen inszenieren. Die Zahl der obdachlosen Kinder ist in Russland grösser als in der Nachkriegszeit. Am allermeisten, so ergab eine Umfrage des Lewada-Meinungsforschungszentrums, fühlen sich die Russen belastet von der «Schande der Armut».

Gelegentlich sieht Autor Teltschik die gegenwärtige Politik Russlands auch kritisch und wünscht mehr Kooperationsbereitschaft. Die Furcht vor der Einkreisung durch das westliche Bündnis sei «realpolitisch unbegründet», erklärt Teltschik: Die Westgrenze sei die sicherste des Riesenreiches. Im Osten grenzt es an die beiden Atommächte China und Nordkorea.

Doch die Bringschuld sieht er letztendlich beim Westen. Chancen für eine gesamteuropäische Sicherheitsordnung unter Einbeziehung Russlands seien in den Umbruchjahren 1989/90 nicht genutzt worden. Enttäuschungen gruben sich tief in das russische Gedächtnis ein. Das Nato-Bombardement auf das «serbisch-slawische Brudervolk» während des Kosovo-Krieges 1999 wurde vom damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin nie verziehen.

«Ein bleierner Mantel»

Immer wieder gab es Rückschläge, etwa bald nach der von vielen Hoffnungen begleiteten Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki, mit der sich Ost und West 1975 auf die friedliche Lösung von Konflikten und die Achtung der Menschenrechte verpflichteten: Trotz aller Abkommen hatte der damalige Generalsekretär der KPdSU, Leonid Breschnew, neue atomare Mittelstreckenraketen entwickeln und stationieren lassen. «Ein bleierner Mantel» (Horst Teltschik) habe sich damals über die Ost-West-Beziehungen gelegt. «Buchstäblich einen Tag nach der Wahl Gorbatschows ging die Eiszeit zu Ende.»

Energisch tritt Teltschik für die Ehrenrettung von Ronald Reagan und George Bush ein. Der in Deutschland «ständig als kalter Krieger denunzierte Reagan» und sein Nachfolger hätten «die weitreichendsten Abrüstungsergebnisse» erzielt, vor allem die sogenannte doppelte Nulllösung für alle Kernwaffensysteme der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion mit einer Reichweite von bis zu 5500 Kilometern: «Dem jahrelangen Wettrüsten sollte ein Wettabrüsten folgen.»