Mit Gewalt für eine bessere Welt

Harley ist die Icherzählerin in «River of Violence», dem ersten Roman für Erwachsene der Jugendbuchautorin Tess Sharpe. Harleys Kindheit «drehte sich nicht um Fahrräder und Schwimmpartys, sondern um Waffen, Vollmantelgeschosse und das verkrustete Blut anderer Männer unter Dukes Fingernägeln». Duke ist ihr Daddy. Er produziert Crystal Meth und schmuggelt Waffen. Er hat die Macht in der Region, dafür sorgte er mit brutaler Gewalt. Doch nun liegt er im Sterben, während Freunde und Feinde meinen, er mache in Mexiko einen drauf. Für Harley heisst es: jetzt oder nie. Sie will nicht, dass Drogensucht und Morde weiterhin die Gegend prägen. Also muss sie ein paar Männer, die nach Dukes Ableben sofort die Geschäfte übernehmen würden, aus dem Verkehr ziehen. Die 22-Jährige will nichts weniger als «eine bessere Welt, verdammt noch mal». Harley, die ihre Mutter bei der Explosion eines Meth-Labors früh verloren hatte, wurde von Duke so erzogen, dass sie dereinst seine Rolle übernehmen kann. «Wenn du ziehst, musst du bereit sein zu töten, Harley-Girl», lautete eine seiner Regeln. Doch Harley hat genug von der nicht enden wollenden Spirale der Gewalt. Am meisten am Herzen liegt ihr das Frauenhaus, das ihre Mutter in einem ehemaligen Motel der Familie aufgebaut hatte. Und sie weiss: Es gibt nichts Stärkeres als «eine Frau, die aus der Asche eines Feuers auferstanden ist, das ein Mann gelegt hat».

Tess Sharpe schildert den Feldzug von Harley, der drei Tage dauert, in starken Szenen. Dazwischen stehen Kapitel mit prägenden Ereignissen aus Harleys Kindheit und Jugend, welche die aktuelle Handlung verständlich machen. Im Vergleich zu «Lola» mag «River of Violence» teils etwas pathetisch und idealistisch wirken. Doch Tess Sharpe ist ein faszinierender Thriller gelungen. Eindrücklich ist, wie sie die Zerrissenheit ihrer Heldin zeigt. Wenn sie sich etwa ihren Daddy vorstellt als «einen Mann mit blutigen Händen und einem finsteren Herzen. Er hat mich geliebt. Er hat mich terrorisiert. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin.»

